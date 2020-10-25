Долговая нагрузка на домохозяйства продолжает расти

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис продолжает оказывать гнетущее влияние на тайский рынок труда, в связи с чем Банк Таиланда видит риск роста долговой нагрузки на домохозяйства и усугубление сложностей с обслуживанием кредитов населением. Соответствующее заявление сделал глава Центробанка Сетхапут Сутхивартнарыпут.

Новости Пхукета

25 Октября 2020, 12:21 PM

Глава Банка Таиланда Сетхапут Сутхивартнарыпут. Фото: Bank of Thailand

Как отметил господин Сутхивартнарыпут, коронавирус не вызвал серьезного роста безработицы как таковой, поскольку большинство работников сферы услуг вернулись в родные провинции и смогли найти работу в сельскохозяйственном секторе. Таким образом полностью безработными они не стали.

Однако прямым следствием пандемии стал переход работников на частичную занятость или смена работы на хуже оплачиваемую, в связи с чем упали и доходы домохозяйств и их способность осуществлять выплаты по банковским кредитам.

Согласно данным Центробанка, уровень задолженности домохозяйств в первом квартале этого года составлял 80,3% от ВВП (13,5 трлн бат), а уже во втором – 84% (13,6 трлн), что является самым высоким показателем за полтора года. К концу 2020 года долги домохозяйств могут увеличиться до 88-90% от ВВП, прогнозирует Kasikorn Research Center.

По словам господина Сутхивартнарыпута, снижение возможностей по обслуживанию кредитов также способно внести свой вклад в рост размера общей задолженности граждан по отношению к ВВП.

Один из ключевых источников неполной занятости населения – туристический сектор, крайне серьезно пострадавший от закрытия границ. При этом удар по экспортным отраслям оказался менее значительным, поскольку 50% тайского экспорта приходится лишь на три ключевые сферы: автомобилестроение, электроника и нефтехимия. Глава Центробанка не пояснил, почему этот фактор сыграл позитивную роль.

Перспективы восстановления тайской экономики пока что остаются неопределенным. В связи с этим в Центробанке полагают, что стране понадобится не менее двух лет на то, чтобы выйти на докризисную траекторию роста. Соответственно, восстановление рынка труда и нормальной занятости населения также потребует времени.

Согласно прогнозу Банка Таиланда, падение ВВП страны в нынешнем году составит 7,8%, а в следующем – 3,6%. Первые признаки позитивных тенденций ожидаются во втором квартале 2021 года, а возвращение на нормальную траекторию – в третьем квартале 2022 года.

Для поддержки малого и среднего бизнеса Центробанк запустил программу таргетированных долговых мораториев для компаний соответствующего сегмента, испытывающих трудности с обслуживанием кредитов. Впрочем, ключевое слово здесь – «таргетированный», то есть каждый случай рассматривается в индивидуальном порядке.

Широкие меры поддержки для всех нуждающихся (мораторий на выплату процентов по кредиту или самого тела кредита) сочтены нежелательными, поскольку, по мысли Центробанка, приведут к подрыву финансовой дисциплины заемщиков, что может еще больше усугубить ситуацию с долговой нагрузкой.

«Сегодняшние кредитные моратории могут привести к образованию долгового пузыря завтра, что лишь увеличит финансовую нагрузку на заемщиков. По этой причине Центробанк просит заемщиков, не справляющихся с обслуживанием кредитов, самостоятельно обращаться к банкам и договариваться о реструктуризации долгов», – пояснил господин Сутхивартнарыпут.

Отметим, что ранее глава Банка Таиланда уже высказывался в пользу именно адресной (а не сплошной) поддержки нуждающихся, поскольку ресурсы государства не безграничны.