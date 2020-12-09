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Долгосрочные турвизы STV стали доступны гражданам любых стран

Правительство Таиланда пересмотрело концепцию долгосрочных специальных туристических виз (STV), сделав их доступными для граждан любых государств независимо от ситуации с COVID-19 в стране, где проживает заявитель. Соответствующее заявление сделала 8 декабря заместитель официального представителя правительства Рачада Дхнадирек.

Новости Пхукета

9 Декабря 2020, 09:20 AM
Туристы в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Varuth Hirunyatheb

Туристы в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Varuth Hirunyatheb

Либерализация визовой политики, как пишет газета Bangkok Post, направлена на то, чтобы помочь туристической отрасли Таиланда. Ранее претендовать на визу STV могли только заявители из стран с благополучной эпидемиологической обстановкой. В итоге предложением воспользовались всего 825 человек из 29 государств, а также экипажи и пассажиры шести супер-яхт. При этом яхтенных туристов ждет еще одно нововведение – продление срока пребывания в стране с 30 до 60 дней, отметила госпожа Дхнадирек.

Также власти страны рассматривают идею продленного срока пребывания для граждан 56 государств, которые ранее могли посещать страну с туристическими целями без предварительного оформления виз, сообщило 8 декабря государственное агентство TNA. Об инициативе журналистам сообщил генсек Совета безопасности генерал Натхапон Накпанит.

Вместо 30 дней пребывания такие туристы получат 45, то есть к оригинальному сроку будет добавлена продолжительность обязательного карантина.

Комментируя новость, заместитель главы Департамента консульских вопросов Чатурон Чаякхам отметил, что премьер-министр дал Министерству иностранных дел распоряжение разработать меры для привлечения туристов. Как заявил господин Чаякхам, продление срока пребывания с 30 до 45 дней должно увеличить ежемесячный объем туризма до 20 тыс. человек. До пандемии коронавируса Таиланд каждый месяц принимал свыше 3 млн иностранцев.

 

 

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