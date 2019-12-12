Долгий путь западной кухни на тайский стол

Сутхон Сукпхисит вспоминает непростой путь европейской еды к тайским сердцам и желудкам.

15 Декабря 2019, 01:00 PM

Как и в случае с современной Россией, легче всего на тайский стол пробралсь итальянская еда, включая пиццу. Фото: Tatsuya Fukata

В наши дни европейская еда – «ахан фаранг» – является неотъемлемой частью рациона современного тайца. Однако так было не всегда. Еще какие-то 60-70 лет назад западные блюда были уделом лишь знати и представителей других привилегированных слоев общества. Большинство же тайцев совершенно ничего не знали ни о вкусе классических европейских блюд, ни о европейском застольном этикете.

Вплоть до последних десятилетий XX века тайское общество оставалось классовым, и возможность познакомиться с европейской культурой имели лишь люди из верхней прослойки, к примеру, получавшие образование в Европе молодые члены Королевской семьи. Они же и распространяли западные гастрономические привычки на родине, организуя ужины и вечеринки для близкого круга или зарубежных гостей. На таких вечерах европейская еда, разумеется, подавалась.

В кулинарных книгах западная кухня фигурировала редко, зачастую, в контексте блюд Королевской тайской кухни и блюд дворцовых кухонь европейских правящих семей. Приготовление зарубежных блюд требовало специфических ингредиентов и посуды, недоступных в Таиланде. Достать же все необходимое могли, разве что, повара, готовившие для едоков самого высокого уровня.

В 1969 году в Таиланде были опубликованы сразу несколько знаковых кулинарных книг, включавших и рецепты европейских блюд. Описания выглядели заманчиво для читателей, а процесс приготовления не казался слишком сложным, но проблема поиска непривычных для Таиланда ингредиентов была трудноразрешимой.

К примеру, ничего сложного не было и нет в соусе бешамель. Но в те годы найти в Таиланде молоко, сливочное масло и пшеничную муку было непросто. Это же мешало тайской хозяйке повторить и книжный рецепт запеченного лосося, поскольку нужно было где-то найти саму рыбу, а к тому же еще и духовку, что на тайских кухнях редкость и по сей день, не говоря уж о 1969 годе.

Ингредиенты из Европы стали чуть более доступны жителям Бангкока с открытием в 1972 году небольшого супермаркета Foodland на Soi Patpong 2. Но для жителей прочих регионов страны европейские рецепты из кулинарных книг практической пользы не имели.

Транзитом из Шанхая

Серьезный вклад в популяризацию западной еды внесли соответствующие рестораны, начавшие набирать популярность около 50 лет назад. При этом готовили в них не европейские повара, а китайские, изучавшие соответствующее ремесло под руководством европейских шефов Гонконга и Шанхая. Зачастую они приезжали в Королевство в качестве личных поваров зарубежных дипломатов. Эти шефы были своего рода местными в Азии, но при этом умели готовить западные блюда, чем в Королевстве могли похвастаться немногие.

Повара из Гонконга и Шанхая зачастую приезжали не одни, а с семьями, и этим родственникам тоже нужно было чем-то зарабатывать на жизнь. Именно они и открывали упомянутые выше рестораны, где меню состояло из хайнаньской кухни, европейских блюд и их гибридов. Одним из удачных мест для открытия заведений стали бангокские районы Силом и Сатхорн, где было достаточно как иностранцев, так и тайцев с высоким уровнем дохода. К примеру, одно из заведений открылось по соседству с Министерством финансов, и высокопоставленные министерские служащие начали ходить туда на обеды. Также китайско-европейскими ресторанами славился район Сао-Чингча, где основу публики составляли служащие городской администрации Бангкока.

Список популярных блюд в тех заведениях включал, к примеру, салат с говядиной «ныа сан», цыпленка в желтом карри-соусе, свиные ребрышки барбекю, рагу из говяжьего языка, выпечку со сливочным маслом. Китайско-европейские рестораны правили бал на этой сцене вплоть до появления в столице настоящих европейских заведений с аутентичной западной кухней. С гастрономической сцены они ушли лишь порядка десятилетия назад.

Пицца, паста и хот-дог

С увеличением доступности и снижением стоимости западных ингредиентов тайцы начали готовить европейские блюда и дома. К этому моменту большинство жителей Бангкока и других развитых центров страны были, к примеру, знакомы с итальянскими ингредиентами, такими как паста. Одним из самых популярных заведений, продвигавших итальянскую кухню в массы, был ресторан Passano, сначала располагавшийся на Soi Langsuan, а затем переехавший на Soi Tonson. Также на Soi Langsuan располагался знаменитый в свое время Pan Pan, а Pepperoni при отеле Narai славился вкуснейшей пиццей. Это уже сейчас тайцы в большинстве своем понимают под пиццей продукцию сетевых заведений, таких как Pizza Hut и Pizza Company.

Из американских блюд первым популярность в Таиланде завоевал скромный хот-дог. Пионером в этом деле стало маленькое заведение рядом с супермаркетом Foodland на Soi Patpong 2. Гамбургеры пришли в страну уже позже.

Сейчас «ахан фаранг» значится среди фаворитов в списке тайских предпочтений. Нет недостатка и в ресторанах, подающих европейскую еду на любой вкус и бюджет, так что попробовать запад на вкус может таец любого происхождения и из любой части страны.

Сутхон Сукпхисит, Bangkok Post