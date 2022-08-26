Долги тайских домохозяйств достигли максимума за 16 лет

Кредитная нагрузка на тайские домохозяйства достигла 16-летнего максимума на фоне экономических последствий пандемии коронавируса и медленного восстановления экономики после того, как ограничения начали отменять. Об этом сообщил Университет Торговой палаты Таиланда (UTCC).

Новости Пхукета

26 Августа 2022, 11:27 AM

Долги домохозяйств составляют сейчас 89,2% ВВП. Фото: Phuket Commerce Office

Исследование UTCC проходило с 15 по 20 августа, участие в нем приняли 1350 респондентов, пишет Bangkok Post. Согласно полученным данным, средний долг домохозяйства в Таиланде составляет сейчас 501,7 тыс. бат против 484 тыс. бат в 2020 году (рост на 3,7%). В 2021 году исследование не проводилось.

Полученный результат является самым высоким за все 16 лет проведения соответствующих исследований. Впрочем, UTCC отмечает, что в большинстве случаев долги – результат покупки в кредит товаров долговременного пользования или приобретения недвижимости.

«Примерно у 99,6% респондентов есть долги, проистекающие из персональных займов и использования кредитных карт на фоне стагнирующих доходов и растущих расходов в связи с подорожанием стоимости жизни», – отметил президент UTCC Тханават Пхонвичай.

«Цели получения заемных средств – повседневные расходы, нужды бизнеса и покупка активов и вещей длительного пользования, таких как недвижимость и транспортные средства», – добавил он.

Господин Пхонвичай пояснил, что большинство долгов домохозяйства – «формальные или организованные», то есть представляющие собой займы у банков и других официальных финансовых организаций. По его словам, использование заемных средств для приобретения активов – нормальная практика для лиц со средним уровнем доходов.

«Сейчас пришло время правительству и частному сектору наращивать инвестиции для стимулирования экономического роста и увеличения доходов людей вместо мер прямой денежной поддержки насеоения», – заявил президент UTCC.

«Ситуация с долгами домохозяйств улучшится, когда внутренняя экономика восстановится и начнет показывать уверенный рост», – добавил он.

Господин Пхонвичай привел последние данные Центробанка по уровню кредитной нагрузки на население относительно ВВП. В первом квартале долги домохозяйств составили 14,6 трлн бат, что соответствует 89,2% ВВП. В четвертом квартале 2021 года показатель составлял 90%, а в первые три месяца того года – 90,9% от всего объема экономики.

По мнению господина Пхонвичая, с восстановлением экономики долг домохозяйств будет постепенно уменьшаться. Также, по словам специалиста, можно ожидать заметного снижения его размера относительно ВВП в ближайшие пять лет, если властям удастся обеспечить рост экономики на минимум 6,2% в год.

«Экспорт и туризм – ключевые драйверы роста ВВП, которые должны увеличить увеличение показателя на 3-3,5% в этом году», – заявил президент UTCC.