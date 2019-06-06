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Доделывать тоннель в Чалонге продолжат по ночам

В течение ближайших дней или недель лишь одна полоса в тоннеле в Чалонге будет открыта для движения в ночное время. Это связано с необходимостью завершения последних работ в рамках четырехлетнего долгостроя.

6 Июня 2019, 02:37 PM
Фото: Phuket Highways Office

Фото: Phuket Highways Office

О том, что тоннель в Чалонге продолжат доделывать по ночам, корреспонденту «Новостей Пхукета» заявил менеджер проекта Сомкиет Йимпонг из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

По словам господина Йимпонга, для проведения ночных работ одна из полос будет закрываться в 21:00 и оставаться закрытой до утра. При этом специалист отметил, что выбор полосы для закрытия будет осуществляться в соответствии с текущими потребностями рабочих. Таким образом ведомство господина Йимпонга не может заранее сообщить, какая полоса будет закрыта в какие дни.

Господин Йимпонг отметил, что сейчас рабочие продолжают укладку кабелей на предусмотренные планом места, а также доделывают систему освещения и другие электрические системы.

«Как я объяснял на минувшей неделе, проект еще не готов на все 100%. Это обычная практика для подобных проектов, когда после официальной сдачи объекта в течение примерно месяца производятся небольшие доработки и вносятся некоторые изменения», – заявил господин Йимпонг.

В беседе с «Новостями Пхукета» он отметил, что аварий в тоннеле пока не было, однако случаи нарушения ПДД уже были отмечены. В связи с этим господин Йимпонг призвал водителей уважать правила «ради собственной безопасности и безопасности окружающих»

 

 

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