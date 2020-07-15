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Дочь суданского дипломата прибыла в Таиланд с коронавирусом

Правительство Таиланда временно закрыло страну для иностранных дипломатов и ряда других лиц, которым с 1 июля было разрешено посещение Королевства. Запрет вернули в силу после того, как коронавирус был диагностирован у прибывшей из-за рубежа дочери атташе суданского посольства. При этом вся семья после прилета находилась не на карантине в посольстве, а в квартире многоэтажного жилого дома.

Новости Пхукета

15 Июля 2020, 10:04 AM
CSSA обещает ликвидировать пробелы в мерах эпидемиологического контроля. Фото: Arnun Chonmahatrakool

CSSA обещает ликвидировать пробелы в мерах эпидемиологического контроля. Фото: Arnun Chonmahatrakool

Как заявил официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 (CSSA) Тависилп Висануйотхин, запрет будет действовать в течение всего времени, которое потребуется CSSA на ликвидацию пробелов в системе мер эпидемиологического контроля, сообщает Bangkok Post.

Границы вновь закрыты для трех категорий лиц: дипломатических работников и членов их семей, привилегированных визитеров (лиц, прибывающих по приглашению правительства страны), бизнес-представителей, совершающих краткосрочные визиты по специальным соглашениям.

Непосредственно в отношении членов дипмиссий CSSA планирует обязать их проходить 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах, а не в своих посольствах или в съемном жилье.

Господин Висануйотхин рассказал, что семья атташе суданского посольства прилетела в в Бангкок Таиланд из Хартума (столицы Судана) ранним утром 10 июля. Перед полетом (7 июля) все они прошли проверку здоровья в Судане и получили от медиков разрешение на полет.

После прилета в аэропорт Бангкока семья сдала анализы на COVID-19, после чего заселилась в кондоминиум One X в районе Сукхумвит. Между моментом прилета и заселением прошло около четырех часов, вместе с суданцами тем же рейсом летели 245 возвращавшихся на родину тайских граждан. Все они, как того требуют правила, были отправлены в карантин.

О том, что взятый у девочки тест дал положительный результат, стало известно тем же утром, после чего отец сразу отвез ее в больницу для повторного анализа. Результаты второго теста также оказались положительными. При этом в аэропорту симптомов болезни никто из семьи не демонстрировал.

11 июля у девочки диагностировали пневмонию, а 12 числа ее перевели в Национальный институт детского здоровья имени Королевы Сирикит. В тот же день все остальные члены семьи переехали в здание суданского посольства Soi Suan Phlu.

Господин Висануйотхин отметил, что в кондоминиуме One X, где изначально остановилась семья, сейчас заняты 200 квартир из 329, примерно 70% жильцов – иностранцы, причем половина проживающих не носят маски при пользовании лифтами.

Из людей, напрямую контактировавших с девочкой семь человек считаются относящимися к группе высокого риска заражения. Среди них – родители и младшая сестра ребенка, водитель такси, двое водителей микроавтобусов, сотрудник суданского посольства. Еще 15 человек отнесены к группе невысокого риска заражения. Это лица, пользовавшиеся тем же лифтом в кондоминиуме, что и семья суданцев.

При этом, согласно заявлению господина Висануйотхина, семью девочки и водителей должны протестировать на коронавирус только сегодня.

 

 

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