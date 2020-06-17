Дочь 64-летней жительницы Пхукета, скончавшейся от COVID-19 в апреле, получила по страховке 1 млн бат.

Новости Пхукета

17 Июня 2020, 12:41 PM

Дочь погибшей от COVID-19 жительницы Пхукета получила 1 млн по страховке. Фото: Phuket PR Department

Пхиятхида Таосритракун получила чек на 1 млн в ходе церемонии, прошедшей в здании администрации Пхукета во вторник, 16 июня. Участие в мероприятии приняли губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана, глава пхукетского офиса Управления страховой комиссии (OIC) Тхирасак Меса и менеджер пхукетского отделения страховой компании Dhipaya Дечо Пхонпрук.

Погибшая Срисамай Йотхай была владелицей ресторана в Патонге. Женщина заболела 24 марта и в течение первой недели лечилась в частной клинике. 1 апреля ее перевели в больницу Patong Hospital, а затем – Vachira Phuket Hospital (в тот же день). Женщина скончалась 27 апреля.

Комментируя смерть госпожи Йотхай, директор Vachira Hospital заявил, что основными посетителями в ее ресторане были китайские туристы у которых она лично принимала оплату.

Также директор больницы заявил, что обычно она работала без маски, недостаточно часто мыла руки, регулярно посещала рынок в Кату.

Вместе с госпожой Йотхай заболели ее муж и племянница, с которыми она проживала в одном доме. Они через некоторое время выздоровели.

Как отметил глава пхукетского офиса OIC Тхирасак Меса, на Пхукете страховку с покрытием от COVID-19 приобрели около 36,4 тыс. человек, а в целом по стране – свыше 7 млн.

По словам господина Месы, доступные страховые полисы предполагают четыре типа покрытия: оплату медицинским счетов, а также покрытие фактов заражения, комы и гибели.