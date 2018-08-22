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Дочь погибла на глазах матери во время морской экскурсии

Гражданка Китая утонула во время плавания с маской у побережья острова Кхай-Нок в заливе Пханг-Нга во второй половине дня 21 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

22 Августа 2018 15:19:00

33-летняя гражданка КНР погибла во время плавания с маской у острова Кхай-Нок. Фото: Архив The Phuket News
33-летняя гражданка КНР погибла во время плавания с маской у острова Кхай-Нок. Фото: Архив The Phuket News

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о гибели 33-летней туристки Лу Шаньшань из Китая около 16:30 вторника, 21 августа. Как сообщила журналистам лейтенант полиции Натнари Наксин, инцидент произошел во время экскурсии к острову Кхай-Нок, организованной туристической компанией Happy Holidays.

Сопровождавший группу туристический гид Чалит Сэми рассказал, что женщина отправилась на экскурсию вместе с матерью. Когда группа прибыла на остров Кхай-Нок, Лу Шаньшань надела маску и спасательный жилет и отправилась плавать, а ее мать осталась на берегу. В какой-то момент та заметила, что ее дочь не двигается и забила тревогу.

Когда Лу Шаньшань достали из воды, она уже не подавала признаков жизни. Сердечно-легочная реанимация результатов не принесли, спасти женщину не удалось.

Лейтенант Натнари Наксин указала, что женщина погибла в первый день своего отдыха на Пхукет (на остров она прилетела в 5:00 утра). Ее мать попросила о проведении вскрытия для установления точной причины смерти.

Персонал Happy Holiday заявил полицейским, что сумма страхового покрытия в случае смерти туриста – до 1 млн бат. Выплата страховки, впрочем, обычно занимает некоторое время.

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