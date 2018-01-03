Добро пожаловать на Phuket Rendezvous

Phuket International Boat Show (PIMEX) уступает место новое яхтенной выставке Phuket Rendezvous, которая отрывается на Пхукете сегодня.

4 Января 2018 12:00:00

Добро пожаловать на Phuket RendezVous 2018!

Добро пожаловать на выставку Phuket RendezVous, которая пройдет в удостоенной высоких наград пятизвездочной гавани Royal Phuket Marina с 4 по 7 января. Продолжая и развивая 14 лет успеха Phuket International Boat Show (PIMEX), выставка Phuket RendezVous продемонстрирует лучшее, что мир может предложить в области яхтинга и люксовой жизни.

В течение четырех дней мероприятия гости смогут лично оценить более 40 яхт и встретиться с ведущими яхтенными брокерами, девелоперами премиального сегмента и ключевыми игроками индустрии гостеприимства.

VIP-гостям также будет предоставлен эксклюзивный доступ на ряд мероприятий и возможность подняться на борт супер-яхт, тогда как уникальная экспозиция на воде и в выставочном зале будет доступна всем желающим.

«Это не о яхтах, это об особенном образе жизни». Пожалуй, в эту фразу укладывается квинтэссенция того, что Phuket RendezVous принесет на Phuket. И действительно, гостей ждут не только такие люксовые вещи как яхты, классические автомобили, суперкары, часы, недвижимость и предметы искусства, но и широкое разнообразие восхитительных мероприятий и мастер-классов, как для индивидуального, так и для семейного посещения.

Участие местного сообщества – неотъемлемая часть успешного шоу, и мы приглашаем всех жителей острова вместе с родственниками и детьми посетить выставку и насладиться ее программой.

А чтобы мероприятия гарантированно получило признание на самом высоком уровне, в рамках Phuket RendezVous пройдет вручение наград Christofle Yacht Style Awards, которыми отмечаются лучшие из лучших в яхтенной отрасли Азии и всего мира.

Выставка Phuket RendezVous распахивает двери, чтобы объединить разные миры так, как этого еще не было на Пхукете. Мы приглашаем вас посетить шоу и почувствовать вкус жизни, которой вы достойны.

Добро пожаловать на Phuket RendezVous 2018!

Гейл Берло, СЕО