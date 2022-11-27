До Кубка Короля на Пхукете осталось шесть дней

Пхукет вступил в финальную фазу подготовки к проведению первой с 2019 года парусной регаты Кубок Короля. На протяжении трех с лишним десятилетий Phuket King’s Cup Regatta из года в год собирала сотни профессионалов и любителей парусного спорта на грандиозное спортивное событие, но из-за пандемии традиция прервалась. Теперь Пхукету предстоит вернуть Кубок Короля к жизни, правда, в этот раз без российских яхтсменов, которые раньше составляли большинство в чартнерных дивизионах.

Новости Пхукета

27 Ноября 2022, 05:57 PM

Катамаран Twin Sharks Джона Ньюнхэма уже значится в списке участников King’s Cup 2022. Фото: Phuket Yacht Club

В пятницу, 25 ноября, на Пхукете прошло совещание, посвященное подготовке к проведению Kings Cup 2022. По итогам встречи, на которой председательствовал вице-губернатор Пичет Панапонг, оргкомитет заявил, что остров готов принять мероприятие, которое пройдет уже в 34-й раз.

Олицетворяя тесное сотрудничество властей и бизнеса в проведении регаты, на совещании присутствовал председатель исполнительного комитета Kata Group Прамукписит Ачариячай. Именно в его отеле Beyond Kata Resort & Spa традиционно располагается штаб гонок, и располагался там еще до того, как появилось само название Beyond Resort.

Регата будет проходить в этом году с 3 по 10 декабря. Пока что ничего не было сказано о том, планируется ли в рамках регаты большой лодочный парад, которым раньше отмечали день рождение Его Величества Короля Пхумипона Адульядета Великого. Впрочем, официальные лица подтвердили, что регата будет проводиться в память о Раме IX, который сам был страстным яхтсменом.

Непосредственно гоночные дни в этом году – c 5 по 10 декабря. Как можно заметить, день рождения Пхумипона Великого в этот раз будет не в середине регаты, а в самом начале. Финальное награждение победителей состоится вечером субботы, 10 декабря, в Beyond Kata Resort & Spa.

Гонки будут проходить в следующих дивизионах:

IRC Zero;

IRC One;

Premier/Cruising;

Charter/Cruising;

Multihull.

Участие уже подтвердили многие из известных на Пхукете гонщиков, таких как Ханхс Рахманн (Voodoo), Джон Ньюнхэм (Twin Sharks), Торбен Кристенсен (Kinnon), Реймонд Робертс (Team Hollywood), Кевин Уиткрафт (ТНА 72), Ник Бернс и Сараб Сингх (Windsihker).

Также в рамках Кубка Короля пройдут традиционные соревнования молодых яхтсменов на динги.

Кубок Короля в этом году закрыт для яхтсменов из России и Белоруссии на основании на мартовского решения Международной федерации парусного спорта (World Sailing, ISAF) в связи со специальной военной операцией Москвы против Украины.

Официальный сайт регаты – KingsCup.com.