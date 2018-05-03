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До ежегодного марафона в Лагуне осталось меньше месяца

Самый массовый из пхукетских марафонов – Laguna Phuket Marathon – впервые прошел на острове в 2006 году, и сейчас владелец и организатор соревнований Go Adventure Asia готовится провести их в 13-й раз. Забеги состоятся 9 и 10 июня на территории комплекса Laguna Phuket у пляжа Банг-Тао.

Партнерский материал

12 Мая 2018 00:00:00

Фото: Laguna Phuket Marathon
Фото: Laguna Phuket Marathon

Марафон в Лагуне сертифицирован как одно из событий Ассоциации международных марафонов и забегов на дистанции (AIMS) и входит в список квалификационных соревнований перед марафоном в Бостоне. Регистрацией участников занимается портал GoToRace.com, а за учет времени и фиксацию результатов отвечает Sportstats Asia.

В течение двух последних лет Wingnaidee включает событие в список «Топ 10 лучших марафонов в Таиланде». Кроме того, в прошлом году мероприятие было признано «Лучшим любительским спортивным событием года в Таиланде» на премии 2017 Asia Sports Industry Awards (SPIA Asia 2017).

Организаторы ожидают, что марафон 2018 года станет самым массовым за всю историю проекта и соберет более 8000 участников из 50 с лишним стран.

Программа мероприятий включает забеги на 10,5 км, 5 км и 2 км (детский забег) в первый день события, а также забеги на 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон) во второй день. Кроме того, в этом году в программу была добавлена марафонская эстафета, которая также пройдет во второй день. Регистрационные взносы начинаются от 550 бат за гонку на 5 км.

Зарегистрироваться можно на сайте www.phuketmarathon.com/registration. Подробную информацию ищите на www.phuketmarathon.com и www.facebook.com/phuketmarathon. Газета The Phuket News является медиа-спонсором Laguna Phuket Marathon 2018.

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