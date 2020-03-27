Для водоснабжения Пхукета нашли три новых озера

Официальные лица нашли три новых небольших озера, запасы воды в которых должны помочь Пхукету продержаться до прихода сезонных дождей. Озера расположены в тамбонах Срисунтхорн и Ко-Кэу и находятся в частной собственности.

Новости Пхукета

27 Марта 2020, 12:18 PM

В водохранилище Банг-Вад в Кату осталось лишь 0,85 млн кубометров воды. Фото: PWA