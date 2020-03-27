Для водоснабжения Пхукета нашли три новых озера

Ранее на этой неделе делегация официальных лиц проинспектировала все три водоема. В состав делегации вошли вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукан, глава местного офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад, глава пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг и другие официальные лица.
Как заявил господин Утхай Сэджеу из пхукетского офиса PWA, запасы трех озер должны помочь Пхукету «продержаться, возможно, до мая, когда дожди начнут наполнять главные водохранилища».
Согласно данным PWA от 24 марта, в водохранилище Банг-Вад в Кату имелось около 0,85 млн кубометров воды, то есть 8,3% от максимального объема. При текущем уровне потребления этого запаса достаточно всего на 17 дней.
В водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится 0,42 млн кубометров воды, что соответствует 5,8% объема. Поставка воды потребителям из этого озера была приостановлена еще в ноябре.
Водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге, снабжающем южную часть Пхукета, сейчас содержится 0,82 млн кубометров воды или 18,6% от общего объема. Согласно оценкам PWA, этого должно хватить на 47 дней.