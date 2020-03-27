Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Для водоснабжения Пхукета нашли три новых озера

Официальные лица нашли три новых небольших озера, запасы воды в которых должны помочь Пхукету продержаться до прихода сезонных дождей. Озера расположены в тамбонах Срисунтхорн и Ко-Кэу и находятся в частной собственности.

Новости Пхукета

27 Марта 2020, 12:18 PM
В водохранилище Банг-Вад в Кату осталось лишь 0,85 млн кубометров воды. Фото: PWA

В водохранилище Банг-Вад в Кату осталось лишь 0,85 млн кубометров воды. Фото: PWA

Ранее на этой неделе делегация официальных лиц проинспектировала все три водоема. В состав делегации вошли вице-губернатор Вонгсакорн Нунчукан, глава местного офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад, глава пхукетского отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Прапан Канпрасанг и другие официальные лица.

Как заявил господин Утхай Сэджеу из пхукетского офиса PWA, запасы трех озер должны помочь Пхукету «продержаться, возможно, до мая, когда дожди начнут наполнять главные водохранилища».

Согласно данным PWA от 24 марта, в водохранилище Банг-Вад в Кату имелось около 0,85 млн кубометров воды, то есть 8,3% от максимального объема. При текущем уровне потребления этого запаса достаточно всего на 17 дней.

В водохранилище Банг-Ньеу-Дам в Срисунтхорне содержится 0,42 млн кубометров воды, что соответствует 5,8% объема. Поставка воды потребителям из этого озера была приостановлена еще в ноябре.

Водохранилище Кхлонг-Кратха в Чалонге, снабжающем южную часть Пхукета, сейчас содержится 0,82 млн кубометров воды или 18,6% от общего объема. Согласно оценкам PWA, этого должно хватить на 47 дней.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Семь новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
Полиция задержала четырех туристов за невыполнение требований Минздрава
На владельца магазина завели дело за завышение цен на антисептик для рук
У пляжа Най-Харн загорелись джунгли
На Пхукете запретили употреблять алкоголь на пляжах и в общественных местах
Лишившиеся работы из-за коронавируса получат выплаты от государства
Пляжи парка Sirinat на Пхукете остаются открытым для посещения, несмотря на формальное закрытие парка
Три новых случая заболевания COVID-19 выявлены на Пхукете
Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете
На Пхукете расширили список мест, которые должны быть закрыты из-за COVID-19
Иммиграционное бюро: «Штрафы за оверстэй остаются в силе»
В Пхукет-Тауне арестовали вора, кравшего монеты из уличных стиральных машин
Иммиграционное бюро разъяснило правила продления «виз» на фоне COVID-19
Число случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 13
У жителя Чалонга изъяли 40 кг кратома

 

Cassia Phuket
Mitsu Tiansin Motors
Thai Residential
QSI International School Phuket

 