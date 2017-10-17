Для участников церемоний 26 октября на Пхукете организуют бесплатные автобусы
Административная организация Пхукета (OrBorJor) организует бесплатные автобусы для участников церемонии прощания с Рамой IX в четверг, 26 октября.
Новости Пхукета
17 Октября 2017 18:46:37
Фото: PR Dept
Бесплатные розовые автобусы «по-тонг» будут курсировать 26 октября по трем выделенным маршрутам.
- От ТЦ Big C на Bypass Rd. к Phuket Vocational College в Сапан-Хине.
- От центрального магазина Super Cheap на Thepkrasattri Rd. до рынка Moom Muang Market на Chao Fa East Rd. (через Старый город).
- От острова Сирэ до Сапан-Хина.
Также ранее пхукетские водители минивэнов сообщили о том, что будут бесплатно возить участников церемонии от Big C в Сапан-Хине.