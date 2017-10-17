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Для участников церемоний 26 октября на Пхукете организуют бесплатные автобусы

Административная организация Пхукета (OrBorJor) организует бесплатные автобусы для участников церемонии прощания с Рамой IX в четверг, 26 октября.

Новости Пхукета

17 Октября 2017 18:46:37

Фото: PR Dept
Фото: PR Dept

Бесплатные розовые автобусы «по-тонг» будут курсировать 26 октября по трем выделенным маршрутам.

  1. От ТЦ Big C на Bypass Rd. к Phuket Vocational College в Сапан-Хине.
  2. От центрального магазина Super Cheap на Thepkrasattri Rd. до рынка Moom Muang Market на Chao Fa East Rd. (через Старый город).
  3. От острова Сирэ до Сапан-Хина.

Также ранее пхукетские водители минивэнов сообщили о том, что будут бесплатно возить участников церемонии от Big C в Сапан-Хине.

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