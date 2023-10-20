Для полиции Пхукет-Тауна закупили новые мотоциклы

Полицейский участок Пхукет-Тауна обновил парк служебных мотоциклов. В рамках бюджета на 2023-2024 фискальный год был приобретен 51 новый скутер Yamaha NMAX 155 для нужд сотрудников дорожной полиции. Однако покупка техники вызвала волну вопросов со стороны пользователей соцсетей и местных СМИ, которые выразили сомнение в том, что полицейские будут использовать скутеры только для служебных целей. Руководству полиции пришлось выступить со встречным заявлением и заверить, что байки нужны полицейским именно для работы.

Новости Пхукета

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила новые скутеры Yamaha NMAX и пообещала использовать их только для службы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Новые полицейские скутеры Yamaha NMAX можно было увидеть в последние дни перед зданием полицейского участка Пхукет-Тауна на Yaowarat Rd., и техника в количестве 51 штуки выглядела внушительно. Возможно, именно своим внешним видом блестящие белые байки и спровоцировали вопросы относительно того, действительно, ли полицейские будут использовать их по делу. Руководство участка в ответ заверило, что именно так и будет, а закупка была произведена по всем правилам.

Обычный скутер Yamaha NMAX 155 сейчас стоит в салоне порядка 92-95 тыс. бат, то есть рыночная цена 51 байка – порядка 4,7 млн бат. Впрочем, неизвестно, в какую сумму обошлась покупка скутеров именно в полицейской модификации и была ли для полиции скидка с учетом количества приобретенных мотоциклов.

Как бы то ни было, 155-кубовые скутеры можно считать стандартом для полиции в последние годы. Массовая закупка более мощных байков проводится редко (несколько лет назад были приобретены Honda CBR 300), а обычные 125-кубовые скутеры полиция не покупает.

Выступая с комментарием, начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Пратуанг Пхонмана заявил, что закупка техники была произведена в рамках бюджета на фискальный год, начавшийся 1 октября. Он подчеркнул, что полиция по закону обязана обеспечивать сотрудников всем необходимым для службы.

«Служебное оснащение, будь то оружие, боеприпасы, средства защиты или техника, покупаются государством и предоставляются полицейским для использования. При необходимости ремонта участок запрашивает средства у провинциальной полиции. Если чего-то не хватает, то это исправляется», – заявил полковник Пхонмана.

Заместитель начальника участка подполковник Камала Нийомкхет добавил, что скутеры были приобретены в полном соответствии с законом и использоваться будут также.

«Сотрудники дорожной полиции будут пользоваться этими транспортными средствами во время исполнения служебных обязанностей. По закону техника должна им предоставляться. Конкретно эти транспортные средства полностью соответствуют требованиям и нуждам дорожной полиции», – заявил подполковник Нийомкхет.

В полиции подчеркнули, что не могут полагаться на использование полицейскими личного транспорта для служебных целей хотя бы потому, что участок не может гарантировать его техническое состояние и готовность к работе.

При этом нужно отметить, что дорожная полиция Пхукет-Тауна отвечает за весьма большую территорию, причем известную активным дорожным движением. В частности, к юрисдикции участка Пхукет-Тауна относится тамбоны Рассада и Ко-Кэу, включая Bypass Rd. и Thepkrasattri Rd. практически на всем протяжении до Памятника Героиням.

Полицейские, дежурящие на светофоре в Ко-Кэу, – это сотрудники участка Пхукет-Тауна. На юге к зоне ответственности относится Сапан-Хин, самое известное место ночных встреч несовершеннолетних стритрейсеров на Пхукете.