Для пхукетской «Монополии» выбирают ключевые игровые поля

Создатели пхукетской версии настольной игры «Монополия» вновь обращаются к жителям острова за советом. Теперь предстоит выбрать, что заменит главные игровые улицы на оригинальном игровой доске.

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Живописный мыс Промтхеп, исторический Старый Город, всемирно знаменитый пляж Патонг – все это лишь некоторые варианты пхукетских символов, которые могут занять самве почетные места на игровой доске и которые были предложены в первые же месяцы после объявления о том, что Пхукет получит свою фирменную версию «Монополии».

Уже совсем скоро классические топовые клетки на игровом поле будут заменены ключевыми достопримечательностями Пхукета. Однако на острове столько всего выдающегося, что создатели игры просят помощи у публики. Текущий вопрос: «Что поместить на главные клетки пхукетской версии игры?»

«Благодарим вас за все поступившие на сегодняшний день предложения. Мы услышали множество замечательных идей, которые продолжают поступить. Совсем скоро мы начнем собирать саму игру», – говорит Дженнифер Лау из британской компании Winning Moves, производящей настольную игру по официальной лицензии владельца бренда Hasbro.

«Мы получили так много предложений относительно, относительно самых знаковых мест Пхукета, которые можно было бы разместить в конце игрового поля, что выбор оказался трудным», – добавила она.

Создатели пхукетской «Монополиии» ждут предложений для самых важных игровых полей через сообщения на Facebook (Phuket Monopoly) и по электронной почте phuket@winningmoves.co.uk.

Выход пхукетской версии «Монополии» был анонсирован в конце прошлого года, причем разработчики сразу заявили, что намерены создавать локализованную версию всемирно известной игры при участии жителей Пхукета, которые знают и любят свой остров. Игра будет продаваться эксклюзивно через местные компании Пхукета с августа 2021 года. Предполагается, что она станет превосходным подарком или сувениром с Пхукета.

Каждая клетка на игровом поле «Монополии» (всего их 28) будет представлять собой известное место на острове. Многие из карточек «Шанс» и «Общественная казна» будут также переделаны в пхукетском стиле.

«Мы хотим создать точное отражение Пхукета и поэтому будем рады, комментариям от публики относительно того, что они рекомендуют включить в число игровых полей», – говорила ранее Дженнифер Лау.

В январе этого года жителям острова была поставлена первая конкретная задача – подобрать замену полю Old Kent Rd., самой дешевой (и самой удобной для старта) улице в игре.

«В пхукетском издании игры мы хотели бы заменит эту улицу на что-то с аналогичным уровнем известности, будь то историческая ценность или иная значимость для Пхукета», – поясняла госпожа Лау.

Затем настало время выбрать фишки, которые игроки будут перемещать по игровой доске, отмечает свое движение от улицы к улице. Уже определено, что все они будут выполнены в «отпускной» тематике.

Оригинальные фишки, пожалуй, известны всем: утюг, ботинок, тележка, наперсток, шляпа и спортивная машина. Однако в тематических версиях «Монополии» их, как правило, меняют на что-то другое.

«Мы хотели бы поменять фишки, чтобы они больше отражали специфику острова Пхукет, столь любимого множеством туристов. Мы планируем заменить все шесть оригинальных фишек тематическими и ждем ваших предложений относительно того, какими они должны быть», – говорила госпожа Лау.

Отметим, что идею создания пхукетской «Монополии» поддержало Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

«Пхукетская «Монополия» развлекательный способ продемонстрировать разнообразие того, что может предложить остров: от прекрасных пляжей, исторического Старого города, храмов, ночных рынков и ресторанов до национальных парков, спа-центров, гольф-клубов и люксовых отелей. Это не только прекрасный сувенир, который будет напоминать о замечательном отдыхе, но и увлекательный способ спланировать следующую поездку в Таиланд», – говорил заместитель главы Туристического правления Таиланда (ТАТ) по международному маркетингу в Европе, Африке, Южной и Северной Америках и на Ближнем Востоке Сирипакорн Чэусамут

Пожалуй, предыдущим примером сотрудничество подобного масштаба и характера стала договоренность о выпуске ресторанного гида Michelin по Таиланду, который уже вышел в трех экземплярах. Сначала в нем были только рестораны Бангкока, затем добавились Пхукет и другие провинции. Можно надеяться, что партнерство с Winning Moves и HASBRO также имеет потенциал для развития. К примеру, коллекционная карточная игра Magic: The Gathering также является брендом Hasbro. Увидеть ее в тайской версии было бы крайне любопытно.