Для пхукетских моряков провели тренинг по безопасности

На Пхукете прошел двухдневный тренинг для капитанов туристических судов и других лиц, работающих в сфере морского туризма.

15 Сентября 2018 09:00:00

Фото: Phuket PR Department

Тренинг по вопросам безопасности для 60 человек организовал пхукетский офис Морского департамента, занятия проходили 13-14 сентября в Рассаде.

«Мы хотим, чтобы они выучили стандарты безопасности на морском транспорте. Этот тренинг позволит участникам приобрести нужную квалификацию для получения лицензий и сертификатов в сфере морских перевозок», – объяснял перед началом тренинга один из его организаторов.

Как указывал глава офиса Морского департамента по пятому региона Сомпоб Паньявай, в программу были включены занятия по морскому законодательству различным аспектом безопасного управления судами, действий в аварийных ситуациях, обслуживания оборудования.

Напомним, 5 июля у побережья Пхукета затонуло туристическое судно «Феникс». В результате кораблекрушения погибли 47 пассажиров. После трагедии официальные лица заявили о том, что усилят контроль за безопасностью на морском транспорте, включая туристические суда.