Для Патонга выпустили отдельный приказ о сухом законе 29 октября

Муниципалитет Патонга выпустил отдельное распоряжение о запрете на продажу спиртного в воскресенье, 29 октября, когда буддисты Таиланда будут отмечать религиозный праздник Ван Ок Панса. В четверг, 26 октября, сотрудники муниципалитета устроили обход точек продажи алкоголя, включая отели, минимаркеты и другие места. А на следующий день на странице муниципалитета в Facebook было опубликовано дополнительное напоминание для тех, к кому служащие не смогли зайти лично.

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Приказ о запрете на продажу спиртного полностью дублирует положения действующего по всей стране распоряжения Праюта Чан-Очи от 2015 года, когда день Ван Ок Панса был добавлен в список буддистских праздников, в которые не разрешается торговать алкоголем нигде, кроме магазинов дьюти-фри в аэропортах.

Муниципалитет Патонга подчеркнул, что иных исключений из правила нет. Запрет распространяется не только на магазины, но и на бары, рестораны, отели. Много лет назад последним разрешалось продавать спиртное туристам и в дни буддистских праздников, но сейчас такого исключения в законе нет.

«Продажа алкогольных напитков любым лицом запрещена в дни Макха Буча, Висакха Буча, Асанха Буча, день начала буддистского поста [Кхао Пханса] и день окончания буддистского поста [Ван Ок Панса]», – говорится в приказе за подписью вице-мэра Санакорна Кисина.

Нарушением запрета карается в соответствии со статьей 39 Закона о контроле за алкогольными напитками от 2008 года. Максимальное наказание – до 10 тыс. бат штрафа и/или до шести месяцев тюрьмы. Запрет действует 24 часа, с полуночи до полуночи 29 октября.

«Муниципалитет Патонга просит встречного сотрудничества со стороны бизнеса всех типов, включая отели, рестораны, пабы, пивные бары и другие. Исключение составляет продажа алкоголя в магазинах дьюти-фри при международных аэропортах», – отмечается в приказе по Патонгу.

В четверг, 26 октября, сотрудники муниципалитета Патонга совершили обход точек продажи спиртного в городе, посетив некоторые отели, минимаркеты, семейные магазины и другие места. После ознакомления с запретом сотрудники или владельцы расписывались в книге учета.

Одним из программных заявлений партии Move Forward перед выборами был пересмотр законодательного ограничения на продажу спиртного в дни буддистских праздников, поскольку Таиланд является мультиконфессиональной страной. После победы на выборах, члены партии напомнили об этом намерении, причем сделали это непосредственно в день Висакха Буча, выпавший в этом году на 4 июня. Заявления видных партийцев стали очередным поводом для критики в адрес Move Forward.

После того, как Move Forward была исключена из коалиции, все разговоры об отмене этого ограничения потеряли смыл. Однако правительство Сеттхи Тхависина настроено реализовать другой шаг по либерализации связанных со спиртным ограничений.

Министерство внутренних дел на этой неделе дало согласие на продление разрешенных часов работы баров и ночных клубов в выделенных развлекательных зонах. Глава министерства Анутин Чарнвиракун заявил, что критерии формирования таких зон будут готовы к середине декабря, так что Таиланд сможет встретить Новый год с барами и ресторанами, легально работающими до 4:00.

В предыдущем правительстве господин Чарнвиракун возглавлял Минздрав, который был главным противником продления часов легальной работы ночных заведений на основании того, то люди будут больше пить и, в частности, чаще садиться за руль пьяными.