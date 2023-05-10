Для мотопрокатов Пхукета разработают единые «специальные» правила работы

Администрация Пхукета анонсировала внедрение на острове «специальных» правил работы мотопрокатов, перед разработкой которых планируется провести перепись и учет всего подобного бизнеса. В феврале власти уже презентовали предпринимателям типовые контракты на аренду скутеров и мотоциклов. Об их внедрении ничего не говорилось, но на ту встречу хотя бы позвали представителей данного бизнеса, для которого высокий сезон 2022-2023 стал стремительным возвращением в игру.

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Вслед за идеей единых контрактов на аренду мотобайков власти Пхукета предложили единый свод общих правил. Подробностей, впрочем, пока нет. Фото: The Phuket News

Новый план по упорядочиванию бизнеса по аренде скутеров и полноценных мотоциклов на Пхукете был озвучен в ходе специального совещания, прошедшего 8 мая в администрации провинции. Председательствовал на встрече вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, а вот представителей бизнеса на фото с мероприятия не заметно.

Прошедшая 8 марта встреча – уже далеко не первая с начала года попытка властей взяться за прокаты, бизнес которых стремительно взлетел на фоне возобновления туризма. При этом претензии к предпринимателям тоже взлетели, поскольку значительное число ДТП с туристами и нарушений ПДД происходит как раз на технике из прокатов.

Во время февральских рейдов в центре внимания были прокаты Патонга, которые попали под общую волну проверок и арестов в связи с поведением французских туристов на дорогах.

В апреле полиция занималась оккупирующими обочины прокатами в Пхукет-Тауне, причем по личному распоряжению генерал-майора Сермпхана Сириконга.

Сейчас речь идет о выработке неких «специальных правил» работы для всей сферы аренды скутеров в целях повышения безопасности на дорогах. Выработке правил будет предшествовать перепись прокатов и формирование единой базы операторов данного бизнеса.

Как говорится в отчете о совещании 8 мая, для разработки правил будет создана межведомственная рабочая. На встрече присутствовали глава местного офиса Дептранса (PLTO) Адча Буачан и офицеры полиции, но список задействованных агентств приведен не был.

Очевидно, что среди них можно ожидать как минимум Департамент развития бизнеса (DBD), что в теории грозит вопросами к иностранцам, работающим в сфере проката транспорта и делающим это открыто.

Рабочая группа должна создать базу данных компаний, занимающейся сдачей в аренду техники, и выработать перечень «специальных мер» для них. Затем новые «специальные» правила должны быть донесены до бизнеса и стать обязательными к исполнению. Соблюдение требований предполагается контролировать в формате случайных проверок.

По всей видимости, власти хотят попытаться привлечь прокаты к тому, чтобы заставить туристов носить шлемы во время поездок на мототехнике. Во всяком случае политике «Шлемы 100%» на совещании было уделено особое внимание.

Среди прочих, не «специальных» мер, можно вспомнить правило о том, что прокаты не должны сдавать скутеры лицам, не имеющим прав на управление ими. При этом признавать зарубежные водительские удостоверения Таиланд не планирует, хотя давно подписал конвенции, по которым должен это сделать.

PR-служба Пхукета не пишет об этом, но новая рабочая группа также могла бы ускорить внедрение единообразных контрактов на аренду техники, которые обсуждали на встрече с представителями отрасли в конце февраля.

Участники того совещания согласились с идее единого для всех шаблона при условии, что он будет «четким и корректным», а также доступным минимум на трех языках: тайском, английском и китайском. Ррусский в тексте PR Phuket упомянут не был.

При этом совещание 8 мая можно считать продолжением встречи 22 февраля, поскольку на первом мероприятии как раз констатировалось отсутствие единых правил работы прокатов, о которых идет речь сейчас (пусть и без подробностей).

«По причине отсутствия [отдельного] закона, который напрямую бы контролировал сдачу техники в аренду, на встрече обсудили идею объединения усилий всех государственных ведомств, чтобы обеспечить соблюдение существующих профильных положений отдельных законов из числа уже существующих», – говорилось в сообщении PR Phuket, опубликованном после февральской встречи.