Длинные выходные в Таиланде продлены до шестидневных

Кабинет министров Таиланда объявил следующий понедельник, 31 июля, внеочередным нерабочим днем. Благодаря дополнительному выходному, все тайские госслужащие и сотрудники многих частных и государственных компаний получат шестидневные каникулы с 28 июля (день рождения Рамы Х) по 2 августа включительно (буддистский праздник Кхао Панса).

Новости Пхукета

27 Июля 2023, 10:00 AM

Кабмин Таиланда объявил 31 июля нерабочим днем. Теперь государственные ведомства не будет работать все шесть дней с 28 июля по 2 августа. Фото:

Шестидневные каникулы начнутся в эту пятницу, 28 июля, когда страна будет отмечать день рождения Короля Рамы Х. Следующие два дня – 39 и 30 июля – будут нерабочими, поскольку это суббота и воскресенье. Понедельник был объявлен выходным по решению кабмина, а на 1 и 2 августа выпали в этом году буддистские праздники Асанха Буча и Кхао Панса.

Объявляя о дополнительном выходном, официальный представитель правительства Рачада Дхнадирек отметила, что неразрывные шестидневные каникулы должны подтолкнуть людей не проводить свободные дни дома, а путешествовать по стране, что поможет туристическому сегменту экономики.

В публикации Департамента связей с общественность (PRD) на Facebook прямо говорится, что 31 июля теперь объявлено выходным днем, так что брать отгул за свой счет не требуется. Изначально предполагалось, что желающие отдыхать шесть дней вместо пяти поступят именно так.

Дополнительно стимулировать внутренний туризм должен бесплатный проезд 28 июля по трем платным магистралям, ведущим из Бангкока в регионы. В день рождения Короля Рамы Х плата не будет взиматься за проезд по Chalerm Maha Nakhon Expressway, Sirat Expressway и Udon Ratthaya Expressway. При этом водителей просят учитывать возможную загруженность трасс и соответствующим образом корректировать время и маршруты поездок.

Впрочем, шестидневные каникулы будут не у всех. В частности, для финансовых организаций остается в силе календарь банковских праздников, утвержденный Центробанком Таиланда. В пятницу, 28 июля, основные отделения будут закрыты, а получить финансовые услуги можно будет только в офисах внутри крупных торговых центров. Также в финансовых организациях будет нерабочим днем 1 августа – день праздника Асанха Буча. Однако и 31 июля, и 2 августа все отделения тайских банков будут открыты.

Запрет на продажу спиртного

В день рождения Короля, 28 июля, власти традиционно просят жителей острова воздержаться от алкоголя в знак уважения к Его Величеству, однако формального запрета на продажу и употребления спиртного нет.

В дни Асанха Буча и Кхао Панса запрет на продажу алкоголя установлен законом. Торговать спиртным нельзя будет с полуночи 1 августа до конца дня 2 августа (условно – с 00:01 до 23:59 в течение двух суток).

За продажу спиртного в Таиланде в пять буддистских праздников, включая дни Асанха Буча и Кхао Панса, грозит до 6 месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.

Перед парламентскими выборами в мае (которые тоже сопровождаются сухим законом) полиция уточнила, что нарушением считается любое распространение спиртного и просто коллективное употребление, к примеру, в ходе вечеринки.

К августовским буддистским праздникам полиция не выпускала такого предупреждения, но расширенное толкование запрета может быть в силе и 1-2 августа.