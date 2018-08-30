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DJ SANDY RIVERA / KINGS OF TOMORROW в клубе Level One @ Dream

Дата/Время начала: 20 Сентября 2018 21:00:00 - 20 Сентября 2018 02:00:00

Приглашаем на мероприятие для узкого круга с эксклюзивным диджейским сетом от одного из наиболее отмеченных диджеев и продюсеров своего поколения DJ Sandy Rivera известен прежде всего своей основополагающей классической композицией Finally, которая считается одним из лучших вокальных хаус-треков всех времен. Доступно ограниченное количество VIP билетов и пакетных предложений. Бронирование по телефону 098 048 3500 и эл. почте reservations@dreambeachclub.com.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Dream Beach Club
Адрес : Dream Beach Club, Layan Beach, Soi 2, Thalang District, Cherngtalay, จ.ภูเก็ต 83110
телефон : 098 048 3500
Веб-сайт : http://www.facebook.com/events/963028863904497/
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Расположение

 

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