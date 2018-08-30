DJ SANDY RIVERA / KINGS OF TOMORROW в клубе Level One @ Dream Дата/Время начала: 20 Сентября 2018 21:00:00 - 20 Сентября 2018 02:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Приглашаем на мероприятие для узкого круга с эксклюзивным диджейским сетом от одного из наиболее отмеченных диджеев и продюсеров своего поколения DJ Sandy Rivera известен прежде всего своей основополагающей классической композицией Finally, которая считается одним из лучших вокальных хаус-треков всех времен. Доступно ограниченное количество VIP билетов и пакетных предложений. Бронирование по телефону 098 048 3500 и эл. почте reservations@dreambeachclub.com. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Dream Beach Club Адрес : Dream Beach Club, Layan Beach, Soi 2, Thalang District, Cherngtalay, จ.ภูเก็ต 83110 телефон : 098 048 3500 Веб-сайт : http://www.facebook.com/events/963028863904497/ Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт