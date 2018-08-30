DJ SANDY RIVERA / KINGS OF TOMORROW в клубе Level One @ Dream
Дата/Время начала:
20 Сентября 2018 21:00:00
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20 Сентября 2018 02:00:00
Приглашаем на мероприятие для узкого круга с эксклюзивным диджейским сетом от одного из наиболее отмеченных диджеев и продюсеров своего поколения DJ Sandy Rivera известен прежде всего своей основополагающей классической композицией Finally, которая считается одним из лучших вокальных хаус-треков всех времен. Доступно ограниченное количество VIP билетов и пакетных предложений. Бронирование по телефону 098 048 3500 и эл. почте reservations@dreambeachclub.com.