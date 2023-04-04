Дизель в Таиланде подешевеет до 33 бат к концу недели

Цены на дизельное топливо на тайском внутреннем рынке будут снова снижены и теперь до психологически значимой отметки в 33 бата ровно, объявил тайский Фонд нефтяного топлива (OFFO). Снижение официальных цен, назначенное на 7 апреля, будет уже четвертым с начала февраля, когда литр топлива стоил 34,94 бата. Впрочем, по электричеству пока тенденция обратная – несмотря на дешевеющее углеводородное сырье, цены для домохозяйств должны вырасти в мае с 4,72 бата за кВт/ч до 4,77 бата. Одновременно до 4,77 бата будут опущены тарифы на электроэнергию для бизнеса, то есть Таиланд вернется к единой ставке, но она все равно останется рекордно высокой.

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Дизель

Мировые цены на дизель по Platts в январе составляли в среднем 133 доллара баррель, а в феврале – 103 доллара. В марте показатель опустился ниже уровня в 100 долларов и достиг отметки в 91,8 доллара, что и стало основанием для корректировки цен на дизтопливо на тайском внутреннем рынке, пояснил директор OFFO Висак Ватанасап.

Также свою роль играет и тот факт, что в Таиланде по-прежнему остается в силе мораторий на 5-батовый дизельный акциз. Срок действия льготы должен был закончиться 20 мая (сразу после выборов), но правительство продлило его до 20 июля, пишет Bamgkok Post.

При этом до начала февральского падения даже простое удержание розничных цен на дизель на уровне ниже 35 бата за литр требовало от властей Таиланда немалых усилий и финансовых вливаний. Экономические последствия российско-украинского конфликта оказались для страны болезненными, о чем красноречиво свидетельствует установленный в 2022 году максимум по инфляции за полтора десятилетия. Сейчас перед Таиландом стоит задача привести в норму бюджет OFFO, поскольку фонд ушел в глубокий минус (130 млрд бат в январе), когда субсидировал цены на дизель внутри страны при крайне высоких мировых. Своей нефти у Таиланда, как известно, нет.

Дефицит средств в OFFO к апрелю сократился до 91,8 млрд бат, из которых чуть меньше половины приходится на дизельные субсидии, а чуть больше – на газовые, поскольку поддержание приемлемых цен на бытовой газ также осуществляется за счет бюджета.

Стоит отметить, что цены на дизель косвенно сказываются на стоимости практически всех потребительских товаров в стране, поскольку основным средством транспортировки грузов в Таиланде остается автомобильная. При этом ассоциация автоперевозчиков уже отреагировала на решение OFFO о пересмотреть стоимости дизтоплива на внутреннем рынке. Объединение заявило, что как только это произойдет, тарифы на перевозки будут снижены на 1%.

Электричество

Как и дизтопливо, в цену каждого попадающего на полки товара заложено и электричество, израсходованное для его производства и реализации – от питания станков на фабриках до работы кондиционеров в магазинах. Однако Регуляторная комиссия по энергетике (ERC) пока ничем не может порадовать жителей страны. Стоимость электричества остается на историческом максимуме в 4,72 бата за кВт/ч, а предпосылок к снижению тарифов пока нет, несмотря на дешевеющие углеводороды.

Цены на электричество в Таиланде корректируются каждые четыре месяца. С мая ставка для домохозяйств вырастет с уровня в 4,72 бата до 4,77 бата, а для бизнеса будет снижена с 5,33 бата до тех же 4,77 бата. Таким образом страна вернется к единому тарифу для всех потребителей.

Решение вызвало волну критики со всех сторон. Против решения ETC выступили и тайские политики, и даже Федерация тайских отраслей промышленности (FTI), которые назвали решение своевременным. Официальный представитель правительства Ануча Барачайсри заявил в ответ, что на фоне снижения мировых цен на газ сокращение тарифа возможно в будущем, но никаких сроков не назвал.

Электричество в Таиланде производится почти полностью на импортном топливе, прежде всего, на природном газе, на который в стране приходится 60% генерации. Еще 6,5% обеспечивает уголь, дизель дает 6,3%, то есть доля ископаемого сырья в сумме – 73,5%, три четверти от всей генерации.

В декабре прошлого года Федерация отраслей тайской промышленности (FTI) фактически выдвинула властям ультиматум, заявив, что производители товаров будут вынуждены поднять цены на свои товары на 5-12%, если правительство реализует анонсированный план увеличения тарифа на электроэнергию на 14% с 1 января. Правительство именно это и сделало, однако о реакции бизнеса ничего неизвестно. Сейчас цены для бизеса снижаются, но о планах производственного сектора и сферы услуг ничего не говорится.