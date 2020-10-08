Дискуссия Ротари: «Возвращение Пхукета к жизни и что будет дальше»

Дата/Время начала: 27 Октября 2020, 07:00 PM - 27 Октября 2020, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

«Возвращение Пхукета к жизни – Какими будут следующие шаги». Присоединяйтесь к дискуссии о том, как Пхукету открыться для туристов и вернуться к бизнесу. Приглашенные спикеры: губернатор провинции Пхукет Наронг Вунсиеу, президент Торговой палаты Пхукета Тханусак Пхунгдет, президент южного филиала Ассоциации отелей Пхукета Конгсак Кхупонгсакорн (The Vijitt Resort Phuket), секретарь Ассоциации недвижимости Пхукета Сачапон Тхонгсом, глава Туристической ассоциации Пхукета Бхуммикитта Руктжнгам. Программа: 19:00 – регистрация и общение за закусками и напитками; 20:00 – подиумные дискуссии в конференц-зале. Стоимость: 300 бат для членов Ротари, 500 бат для прочих гостей. Закуски и напитки включены. Место проведения: Holiday Inn Resort, Patong. Пожалуйста, паркуйтесь поближе ко входу в основное крыло, чтобы удобнее попасть в конференц-зал. Специальное предложение для гостей, желающих переночевать в отеле: 1200 бат за ночь, включая завтрак и все налоги. Забронировать номер можно по эл. почте reservation@holidayinn-phuket.com. Вопросы к спикерам необходимо прислать заранее за два для до мероприятия на secretary@rotarypatong.org. Присоединяйтесь к дискуссии, рассказывайте о ней знакомым, приглашайте друзей. Если у вас есть вопросы о мероприятии, связывайтесь с Дитером Дратвой (Dieter Dratwa,