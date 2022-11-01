Дискуссия о продаже земли в Таиланде иностранцам вышла на новый виток

Правительство Таиланда готово выслушать соображения и «опасения» касательно перспектив продажи земли в Королевстве иностранцам. С соответствующим заявлением выступил 1 ноября вице-премьер Виссану Крыа-Нгам. Заместитель главы правительства стал очередным из высокопоставленных чиновников страны, которому пришлось отвечать на критику недавно одобренное кабмином предложения дать иностранцам право оформлять в полную собственность до 1 рая земли для жилого строительства.

Новости Пхукета

2 Ноября 2022, 09:00 AM

Выставленный на продажу участок земли на Phahon Yothin Rd. в Банкгоке. Фото: Архив Bangkok Post

Решение кабмина вызвало новую волну критики со стороны той части тайской общественности, которая считает недопустимой продажу земли иностранцам в принципе.

Сейчас зарубежные инвесторы могут оформлять в полную собственность (фрихолд) только юниты в кондоминиумах в пределах иностранной квоты в 49%. В большинстве остальных случаях оформляется долгосрочный лизинг (лизхолд) с возможностью продления, хотя существуют и альтернативные варианты. Впрочем, сейчас правительство предпринимает очередную попытку открыть именно возможность прямого владения землей при соблюдении инвестором ряда условий.

Предложение Министерства внутренних дел предполагает дать право на покупку земли иностранцу при вложению в экономику страны не менее 40 млн бат на срок не менее трех лет. При этом оформить на себя такой инвестор сможет не более 1 рая земли, а единственная допустимая цель владения – строительство жилья, пишет Bangkok Post.

Кроме того, официальный представитель правительства Ануча Бурапачайсри уточнил после заседания кабмина 25 октября, что было принято решение дополнительно ограничить действие предложения городами Бангкок и Паттайя.

Как пояснял господин Бурапачайсри, для получения права на землю инвесторы могут вложиться в саму недвижимость, государственные облигации и облигации госкомпаний, а также в определенные категории других ценных бумаг с фиксированным доходом. Кроме того, по словам представителя правительства, в программе должны участвовать некоторые инвестиционные фонды.

Впрочем, критики инициативы (последний виток обсуждений пришелся на это лето) клеймят любое подобное предложение как дискриминацию местного населения, а некоторые и вовсе называют продажей страны по частям иностранцам. Ситуация мало отличается от того, как встречают подобные идеи во многих других государствах.

Выступая 1 ноября, вице-премьер Крыа-Нгам признал, что вопрос владения недвижимостью иностранцами всегда был «противоречивым», и правительство открыто к «рекомендациям» критиков, таким как ограничения на перепродажу купленной земли, покупку прилегающих участков и другие потенциальные возможности для злоупотреблений, которые вызывают опасения у граждан.

При этом господин Крыа-Нгам напомнил, что вообще-то идея новой не является. Вице-премьер назвал текущий проект «апгрейдом» министерского распоряжения от 2002 года, которое в свое время тщательно изучил Госсовет.

«Каждый раз, когда поднимается этот вопрос, он вызывает дебаты. Когда его подняли при администрации Чатичая [Чунхавана], он провалился. Успешное принятие произошло при администрации Таксина [Чинавата], но покупателей было немного. Поэтому мы хотим уменьшить количество условий для иностранцев, чтобы привлечь инвесторов. Но закон пока не принят, и его еще должен изучить Госсовет», – заявил вице-премьер Крыа-Нгам, имея в виду под «администрациями» правительства Чатичая Чунхавана (1988-1991 годы) и Таксина Чинавата (2001-2006).

Вице-премьеру Крыа-Нгаму был прямо задан вопрос, отступит ли правительство, если сопротивление общественности будет достаточно сильным. Чиновник ответил, что власти совместно примут взвешенное решение.

Генеральный секретарь Государственного совета Пакорн Нинпрапан опубликовал 31 октября в Facebook свои объяснения нынешнего предложения и также отверг заявления о том, что продажа земли иностранцев в чем-либо ущемит местное население.

Он отметил, что ограниченное владение с выполнением обязательных условий, включая требование о 40-миллионных инвестициях, является разумной мерой, которая не лишит тайцев их земли. По его словам, гораздо чаще это происходит в виде скупки участков состоятельными тайскими лендлордами.

«Мы должны придумать, как ввести закон, который улучшил бы распределение земли и сократил неравенство. Все это в разрабатываемом проекте, и это то, что мы должны сделать», – заявил господин Нинпрапан.

Он также добавил, что обвинения в «продаже страны» звучат на фоне каждых приближающихся выборов и каждого обсуждения возможности открытия продажи земли иностранцам.

Тем временем лидер Цивилизованной партии Таиланда (Thai Civilized Party) Монгконкит Сукситхаранон в понедельник обратился в Офис омбудсмен с запросом на отправку обсуждающегося законопроекта на рассмотрение в Конституционный суд, который ранее в этом году уже рассматривал, к примеру, оппозиционный запрос о правомерности нахождения у власти премьер-министра Чан-Очи, который де-факто возглавляет страну с 2014 года.

Отдельную петицию с требованием отметить законопроект запустили политические активисты Джатупорн Промпан и Нититхорн Ламлуа. Также они пообещали обратиться с запросом в Национальную антикоррупционную комиссию (NACC).

Стоит отметить, что состоявшееся одобрение проекта кабмином отнюдь не означает, что он будет в итоге реализован. Как минимум, план должен быть передан в упомянутый выше Госсовет и другие профильные ведомства для дальнейшей оценки и финального утверждения. В настоящий момент невозможно с уверенностью сказать, когда иностранцы получат возможность приобретать упомянутый 1 рай земли и получат ли такое право вообще. Хотя для определенных категорий иностранцев (очень узких) такая возможность существует уже сейчас.