Директору Vachira Hospital предъявили претензии относительно борьбы с коронавирусом

Соответствующая претензия уже была облечена в форму официального заявления в полицию, что подтвердил начальник полицейского участка Пхукет-Тауна полковник Тирават Лиамсуван. Также копии были направлены в Минздрав и офис премьер-министра.
На встрече с прессой доктор Суконтапон перечислил возникшие к нему вопросы. В частности, авторы жалобы заявили, что пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивается должная изоляция; сотрудников больницы не проверяют на COVID-19; подозрительные пациенты содержатся в нескольких больницах, а не в одной. Общее мнение авторов заявления состоит в том, что руководство больницы больше заботится о собственных карьерах, чем о защите общества от вируса.
В ходе общения с журналистами господин Суконтапон заверил, что пациенты с подозрением на коронавирус все же содержатся в выделенных специально для них палатах. Директор больницы привел репортеров к одной из таких палат и приоткрыл дверь в нее, чтобы желающие могли заглянуть.
Также господин Суконтапон заверил, что у больницы достаточно палат и персонала для приема пациентов. С заявлением о том, что врачей не обеспечивают достаточной защитой он также не согласился.
При этом директор Vachira Hospital Phuket отказался отвечать на вопросы прессы о том, были ли на Пхукете выявлены случаи заболевания коронавирусом. Ранее официальные лица неизменно заявляли о том, что COVID-19 до острова пока не добрался, однако затем на сайте городской администрации Бангкока появился отчет Минздрава, в котором утверждалось обратное. Согласно уже удаленному с сайту отчету, еще 3 февраля в Vachira Hospital был доставлен пациент с повышенной температурой, у которого затем обнаружили коронавирус. При этом пхукетские власти и после этого говорили, что больных на острове нет. В частности, соответствующее заявление делал губернатор.
Добавим, что на вопрос о первом заболевшем на Пхукете не стал отвечать и заместитель главы Департамента эпидемиологии, посетивший Пхукет 4 марта.