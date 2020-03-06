Директору Vachira Hospital предъявили претензии относительно борьбы с коронавирусом

Во вторник, 3 марта, директор Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон пригласил журналистов на экскурсию по главной государственной больнице острова, чтобы рассказать и продемонстрировать, какие меры принимаются медицинским учреждением на фоне угрозы коронавируса COVID-19. Так доктор Суконтапон отреагировал на претензию двух врачей, обвинивших директора больницы в том, что он не принимает адекватных мер в сложившейся ситуации.

Новости Пхукета

5 Марта 2020, 12:17 PM

Директор Vachira Hospital пригласил журналистов на экскурсию по больнице 3 марта. Фото: Таньялак Сакут

Соответствующая претензия уже была облечена в форму официального заявления в полицию, что подтвердил начальник полицейского участка Пхукет-Тауна полковник Тирават Лиамсуван. Также копии были направлены в Минздрав и офис премьер-министра.

На встрече с прессой доктор Суконтапон перечислил возникшие к нему вопросы. В частности, авторы жалобы заявили, что пациентам с подозрением на коронавирус не обеспечивается должная изоляция; сотрудников больницы не проверяют на COVID-19; подозрительные пациенты содержатся в нескольких больницах, а не в одной. Общее мнение авторов заявления состоит в том, что руководство больницы больше заботится о собственных карьерах, чем о защите общества от вируса.

В ходе общения с журналистами господин Суконтапон заверил, что пациенты с подозрением на коронавирус все же содержатся в выделенных специально для них палатах. Директор больницы привел репортеров к одной из таких палат и приоткрыл дверь в нее, чтобы желающие могли заглянуть.

Также господин Суконтапон заверил, что у больницы достаточно палат и персонала для приема пациентов. С заявлением о том, что врачей не обеспечивают достаточной защитой он также не согласился.

При этом директор Vachira Hospital Phuket отказался отвечать на вопросы прессы о том, были ли на Пхукете выявлены случаи заболевания коронавирусом. Ранее официальные лица неизменно заявляли о том, что COVID-19 до острова пока не добрался, однако затем на сайте городской администрации Бангкока появился отчет Минздрава, в котором утверждалось обратное. Согласно уже удаленному с сайту отчету, еще 3 февраля в Vachira Hospital был доставлен пациент с повышенной температурой, у которого затем обнаружили коронавирус. При этом пхукетские власти и после этого говорили, что больных на острове нет. В частности, соответствующее заявление делал губернатор.

Добавим, что на вопрос о первом заболевшем на Пхукете не стал отвечать и заместитель главы Департамента эпидемиологии, посетивший Пхукет 4 марта.