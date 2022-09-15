Директора школы обвинили в физическом насилии в отношении ученика

Пхукетский региональный офис образования (РЕАО) начал собственную проверку в связи с жалобой родителей на школьного директора, якобы применившего насилие по отношению к их ребенку.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 09:00 AM

Глава РЕАО Патчали Чаопонкорн. Фото: PR Phuket

Инцидент произошел в одной из частных тайских школ Пхукет-Тауна. Родители ученика утверждают, что директор ударил их девятилетнего сына рукой по лицу, а затем несколько раз стукнул головой о стену. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, хотя точная его дата неизвестна.

Глава РЕАО Патчали Чаопонкорн заявила, что директор и другие представители школы явились в ведомство 12 сентября и изложили свою версию событий, сообщает пхукетский офис Департамента по связям с общественностью (PR Phuket).

В сообщении PR Phuket не указаны ни название школы, ни имя директора, ни имя пострадавшего ученика. Однако часть этой информации стала публичной 10 сентября, когда директор школы Thepamnuay Wittaya School по имени Комкрит (фамилия не указана) давал показания в полицейском участке Пхукет-Тауна. Там мужчина отверг все обвинения, выдвинутые против него родителями.

Также во время визита директора в полицию стало известно имя пострадавшего ребенка, которым оказался девятилетний Иттипол «Нонг Ниндзя» Бунрунг. На господина Комкрита в итоге была подана официальная жалоба, зарегистрированная в полиции.

Комментируя ситуацию со своей стороны, глава РЕАО Патчали Чаопонкорн заявила, что и ей господин Комкрит сказал, что не бил ребенка и не причинял ему вреда каким-либо еще путем.

Госпожа Чаопонкорн заявила через PR Phuket, что директор (имени которого она не назвала) изложил следующую версию событий. Якобы ребенок (имени которого она также не назвала) «играл в офисе директора, как он обычно делает». Затем в офис пришла младшая сестра брата, а сам директор покинул помещение и отправился за водой.

Когда директор вернулся, согласно его версии, все было в порядке. Мужчина подчеркнул, что у ребенка не было видно никаких синяков, ссадин и других травм. По версии директора, это было в 14:40, а уже в 15:00 за детьми приехали родители.

В сообщении PR Phuket и словах директора никак не были упомянуты зафиксированные у Иттипола рассечение губы и синяк на голове.

Тем не менее, глава РЕАО заверила, что расследование инцидента продолжается.