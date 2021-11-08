Директор Vachira Hospital: С коронавирусом придется жить

Директор больницы Vachira Phuket Hospital доктор Вирасак Лортхонгкхам обратился к жителям острова с призывом не паниковать по поводу коронавируса и не позволять болезни лишать себя возможности жить.

8 Ноября 2021, 04:54 PM

Директор больницы Vachira Phuket Hospital доктор Вирасак Лортхонгкхам. Фото: PR Phuket

«Не будьте безответственными. Не паникуйте. С COVID-19 придется жить. Можно смело ожидать, что ситуация с коронавирусом будет продолжаться еще год», – заявил доктор Лортхонгкхам.

Господин Лортхонгкхам отметил, что Пхукет уже достиг степени вакцинации от коронавируса на уровне 80-90%. Также медик подчеркнул, что за все время заболели COVID-19 и благополучно выздоровели свыше 15 тыс. человек. При этом ежедневное количество новых заражений сейчас составляет менее 100 случаев.

«Вот уже на протяжении недель Пхукет принимает гостей, так что давайте будем готовы, будем считать, что инфекция повсюду на острове и будем принимать меры предосторожности и на работе, и с семей. Мы просим всех напоминать себе о необходимости предотвращения распространения COVID-19, но мы не хотим, чтобы люди паниковали из-за текущего уровня заражений», – заявил доктор Лортхонгкхам.

Директор Vachira Phuket Hospital попросил жителей острова быть готовыми к новым вспышкам болезни. Родителям детей школьного возраста он порекомендовал заранее продумать план действий, если ребенок заболеет в результате посещения школы.

Также доктор Лортхонгкхам попросил не бояться того, что вирус могут занести на остров зарубежные туристы.

«Восстановление туризма на Пхукете было неизбежно. Приезжающие из-за рубежа тайцы и иностранцы вакцинированы, а также сдают анализы перед въездом. Уровень заражения среди прибывающих из-за рубежа всего 0,3%, что гораздо ниже, чем 5% в целом по Пхукету», – отметил директор Vachira Phuket Hospital.

Также господин Лортхонгкхам указал, что в случае получения положительного результата анализов при помощи экспресс-теста на антитела (АТК) необходимо обращаться за консультацией в Aunjai Clinic.

«Принимайте лекарства и возвращайтесь к нормальной жизни. Жизнь должна продолжаться», – заявил директор больницы.

По словам медика, текущая ситуация требует от людей информированной сознательности и трезвого рассудка, а отнюдь не паники.