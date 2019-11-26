Директор компании, объявленный в розыск по делу об обрушении автозаправки, явился в полицию

Директор компании The Blue Phuket Co Ltd, объявленный в розыск по делу о гибели рабочих при обрушении недостроенной автозаправки, передал себя в руки полиции. Против мужчины выдвинуты обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей и причинение тяжелых травм.

Таньялак Сакут

26 Ноября 2019, 11:52 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета» заместитель начальника полиции Таланга подполковник Анукун Нукет, управляющий директор The Blue Phuket Co Ltd Чучат Паласуван явился в полицейский участок утром 25 ноября, через три дня после того, как пхукетский суд выдал ордер на его арест.

Ранее подполковник Нукет отмечал, что «проведенное полицией расследование позволило установить, что господин Паласуван был ответственен за строительные работы на стройплощадке», где 21 ноября обрушилась крыша здания, в результате чего семь рабочих погибли и еще два пострадали.

Обвинения против господина Паласувана были выдвинуты по статьям 291 и 300 УК Таиланда (халатность, повлекшая за собой гибель людей и причинение тяжелых травм соответственно). Максимальное наказание по статье 291 – до 10 лет тюрьмы и/или штраф в размере до 20 тыс. бат. Максимальное наказание по статье 300 – до трех лет тюрьмы и/или штраф в размере до 6 тыс. бат.

Как отмечал ранее подполковник Нукет, после обрушения здания господин Паласуван не приехал на место событий и не вышел на связь с полицией, а офис его компании был закрыт. В виду этого следователи решили, что мужчина пытается скрыться от следствия и обратились в суд за ордером на арест. Одновременно было установлено, что строительные работы велись нелегально, так как местный муниципалитет еще 6 ноября отдал распоряжение прекратить всю деятельность на площадке.

В беседе 26 ноября подполконик заявил, что проинформировал явившегося в участок господина Паласувана о сути выдвинутых против него обвинений, но тот заявил, что считает себя невиновным. Слушание по мере пресечения состоялось в пхукетском суде вечером 25 ноября, и суд удовлетворил прошение господина Паласувана о выходе под залог в размере 1 млн бат.

Отметим, что 25 ноября Пхукет посетил трудовой атташе посольства Мьянмы в Бангкоке Кьау Сое Вай (три из погибших семи рабочих были бирманцами, один из раненых также является гражданином Мьянмы).

Вместе с представителями Андаманской ассоциации дружбы и Ассоциации строительных подрядчиков Пхукета господин Кьау Сое Вай осмотрел стройплощадку, где обрушилось здание, затем посетил пхукетский офис Управления социальной защиты и один из лагерей трудовых мигрантов в Вичите, принял участие в поминальной церемонии в храме Wat Kosit Wiharn, где на следующий день состоялась кремации двух погибших бирманцев (еще один был кремирован в воскресенье).

Как отметил господин Кьау Сое Вай, родственники погибших рабочих уже получили от нанимателя по 10 тыс. бат на организацию похорон, аналогичные суммы были переданы родственникам госпитализированных на оплату медицинских расходов.

Добавим, что на прошлой неделе на Пхукет также прилетали генеральный инспектор Департамента защиты и благополучия трудящихся Анан Бовоннаоварак и глава входящего в структуру департамента Бюро безопасности и охраны здоровья на производстве Ванарат Срисуксай.

«Родственники погибших получат компенсации в размере свыше 700 тыс. бат на семью, получивших травмы рабочим положена полная оплата медицинских счетов и компенсации за время нетрудоспособности», – заявил в ходе визита на Пхукет господин Срисуксай.

Отметим, что трудовой атташе посольства Мьянмы в Таиланде совсем недавно уже был на Пхукете, причем также в связи с гибелью соотечественников на стройке. В результате произошедшего 11 августа обрушения здания на стройплощадке курортного кондоминиума La Vita Phuket Resort в Раваи погибли трое рабочих из Мьянмы, еще восемь человек получили травмы.

Актуальная информация о ходе расследования по данному инциденту отсутствует. Дело было передано из полицейского участка Чалонга в центральный участок всей провинции, получить там комментарии редакции «Новостей Пхукета» и The Phuket News не удалось.