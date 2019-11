Директор компании, объявленный в розыск по делу об обрушении автозаправки, явился в полицию

Директор компании The Blue Phuket Co Ltd, объявленный в розыск по делу о гибели рабочих при обрушении недостроенной автозаправки, передал себя в руки полиции. Против мужчины выдвинуты обвинения в халатности, повлекшей за собой гибель людей и причинение тяжелых травм.

Таньялак Сакут

26 Ноября 2019, 11:52 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб