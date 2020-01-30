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Дежурный врач аэропорта Пхукета опровергла сообщение о смерти человека от коронавируса

Дежурный врач международного аэропорта Пхукета опровергла распространившуюся в Facebook информацию о том, что некая иностранка якобы скончалась прямо в аэропорту от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

Новости Пхукета

30 Января 2020, 11:34 AM
Сообщение о смерти человека от коронавируса в аэропорту Пхукета оказалось фейком. Фото: Konnika Jampaburee / Facebook

Сообщение о смерти человека от коронавируса в аэропорту Пхукета оказалось фейком. Фото: Konnika Jampaburee / Facebook

Сообщение о якобы первой жертве коронавируса на Пхукете было опубликовано в Facebook пользователем под ником Конника Джампабури. Текст публикации состоял из одной строчки: «Одна смерть в международном аэропорту Пхукет #Китайцы». К посту была опубликована фотография, на которой были запечатлены медики, везущие человека к скорой помощи.

Редакция The Phuket News и «Новостей Пхукета» связалась с дежурным врачом того дня Сутсини Саксавут, и там заявила, что информация в публикации на Facebook ничего общего с действительностью не имеет.

Доктор Саксавут пояснила, что около полудня 12:00 медицинская служба получила сообщение о том, что некая женщина потеряла сознание в зале прибытия международного терминала. Придя в себя, та объяснила, что чувствует онемение по левой стороне тела, а также рассказала, что имеет проблемы с высоким давлением.

Первичная диагностика показала, что у иностранки, видимо, произошел микроинсульт, после чего ее на скорой помощи отвезли в Bangkok Hospital. На следующий день пациентка была выписана.

Доктор Саксавут также решила рассказать о том, что действительно произошло, и на своей странице в Facebook.

«Касательно той вирусной публикации, я хочу заявить, что была дежурным врачом в тот день, и могу подтвердить, что о коронавирусе речи не шло и пациентка на скончалась», – заверил доктор Саксавут.

 

 

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