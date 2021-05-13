Действующие на Пхукете ограничения продлены до конца мая

В среду, 12 мая, на Пхукете истек срок действия предыдущего приказа губернатора о мерах по защите от коронавируса. Впрочем, в тот же день глава провинции Наронг Вунсиеу подписал новый документ, продлевающий действие ограничений и особо упоминающий иностранцев, а также проясняющий вопрос о приглашении друзей в гости.

Новости Пхукета

13 Мая 2021, 03:03 PM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Новый приказ губернатора вступил в силу 13 мая. Все предыдущие ограничения (с ними можно ознакомиться здесь и здесь) остаются в силе. В частности, до конца мая не возобновятся очные занятия в образовательных учреждениях, рестораны и другие точки общепита будут работать по сокращенному графику и так далее.

Впрочем, есть и новшества. В новом приказе имеется отдельное положение, запрещающее принимать гостей в своем доме. При этом в документе не указывается, с какого количество людей мероприятие переходит в категорию нелегальных вечеринок.

Раздел пять предыдущего приказа говорил следующее: «В настоящее время люди должны воздерживаться от организации социальных мероприятий в форме вечеринок, банкетов или праздников, кроме традиционных церемоний, таких как свадьбы, похороны, посвящение в монахи. Если отложить мероприятие невозможно, то оно должно проводиться с соблюдением мер по защите от вируса».

В новом приказе раздел 5 разбит на подразделы 5.1 и 5.2. Раздел 5.1 дословно повторяет приведенный выше отрывок из старого документа. В разделе 5.2 говорится следующее: «Процессы еды, питья или празднования в семейном кругу в своем доме или по другому месту проживания не должны включать внешних лиц. Сбор людей для занятия какой-либо деятельностью, грозящей распространением вируса, должен быть запрещен».

«Если нарушителем требования является иностранный гражданин, то выданное ему разрешение на пребывание в Королевстве в соответствии с иммиграционным законодательством может быть рассмотрено на предмет отзыва», – добавляется новый приказ.

Видимо, данный подраздел появился в приказе в связи с резонансной новостью об иностранной паре, оштрафованной за приглашение друзей в гости. Данные действия были расценены как нелегальная вечеринка. Иностранцев оштрафовали на 6 тыс. бат каждого.

Добавим, что новый приказ оставляет возможность проведения массовых мероприятий с одобрения властей или самими властями при строгом соблюдении мер по защите от коронавируса. Одновременно приказ запрещает совместное употребление спиртного в общественных местах, хотя это и так запрещено в принципе.