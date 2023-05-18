Девятилетняя школьница покончила с собой на Пхукете

Полиция Пхукета проводит расследование по факту смерти девятилетней девочки в Паклоке, которую родственники обнаружил повесившейся в районе полудня 17 мая. Дедушка ребенка предполагает, что внучка могла покончить с собой из-за того, что ее не отпустили со старшей сестрой на водопад. Впрочем, пока не исключаются никакие версии.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2023, 02:22 PM

На месте событий полицейские нашли обувь ребенка и кусок нейлоновой веревки. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о смерти ребенка в Паклоке поступило в полицейский участок Таланга примерно в 13:15 дня 17 мая. На вызов выехал лично начальник отделения полковник Писит Чынпхет. На место событий были вызваны медицинские специалисты из Vachira Hospital и Thalang Hospital, а также парамедики Kusoldharm Foundation.

В момент приезда полицейских и врачей труп школьницы уже находился в доме ее семьи, куда его отнес дедушка. В беседе с полицией он сообщил, что услышал странный шум за домом, вышел на улицу и увидел внучку повесившейся на нейлоновой веревке. Кусок веревки полицейские нашли у дома.

Обнаружив дочь без признаков жизни, дедушка обрезал веревку и позвал соседей на помощь. Полиция сейчас проводит необходимые следственные мероприятия, по состоянию на вечер 17 мая тело еще не было отдано родственникам для погребения/кремации.

Дедушка школьницы рассказал, что она была очень расстроена тем, что семья не отпустила ее на водопад со старшей сестрой. Мужчина полагает, что внучка могла покончить с собой в связи с этим.