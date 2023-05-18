Девятилетняя школьница покончила с собой на Пхукете

Сообщение о смерти ребенка в Паклоке поступило в полицейский участок Таланга примерно в 13:15 дня 17 мая. На вызов выехал лично начальник отделения полковник Писит Чынпхет. На место событий были вызваны медицинские специалисты из Vachira Hospital и Thalang Hospital, а также парамедики Kusoldharm Foundation.
В момент приезда полицейских и врачей труп школьницы уже находился в доме ее семьи, куда его отнес дедушка. В беседе с полицией он сообщил, что услышал странный шум за домом, вышел на улицу и увидел внучку повесившейся на нейлоновой веревке. Кусок веревки полицейские нашли у дома.
Обнаружив дочь без признаков жизни, дедушка обрезал веревку и позвал соседей на помощь. Полиция сейчас проводит необходимые следственные мероприятия, по состоянию на вечер 17 мая тело еще не было отдано родственникам для погребения/кремации.
Дедушка школьницы рассказал, что она была очень расстроена тем, что семья не отпустила ее на водопад со старшей сестрой. Мужчина полагает, что внучка могла покончить с собой в связи с этим.