Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Пхукетский комитет по эпидемиологии подтвердил, что на острове были выявлены еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Вновь все случаи так или иначе связаны с Патонгом. Общее число заболевших достигло 62 человек.

Новости Пхукета

30 Марта 2020, 11:18 AM

Среди девяти новых пациентов значится 35-летний гражданин Канады, учитель в международной школе на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Cогласно данным официальных лиц на 29 марта, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 976 человек, при этом у 852 из них болезнь не подтвердилась. Положительный результат анализов был обнаружен у 62, еще 62 ждут результатов тестов.

Лечение в настоящий момент проходят 54 пациента, еще 8 уже выписаны. Ни кто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

Среди девяти новых пациентов значится 35-летний гражданин Канады, учитель в международной школе на Пхукете. При этом мужчина в последние две недели не выезжал за границу и не посещал улицу Бангла-Роуд, с которой связано подавляющее большинство случаев заражения COVID-19.

Также вирус подтвержден у 32-летнего туриста из Франции. Он, в отличие от Канадца, посещал Бангла-Роуд неоднократно.