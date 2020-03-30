Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Cогласно данным официальных лиц на 29 марта, всего с начала медицинского контроля под наблюдение были помещены 976 человек, при этом у 852 из них болезнь не подтвердилась. Положительный результат анализов был обнаружен у 62, еще 62 ждут результатов тестов.
Лечение в настоящий момент проходят 54 пациента, еще 8 уже выписаны. Ни кто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.
Среди девяти новых пациентов значится 35-летний гражданин Канады, учитель в международной школе на Пхукете. При этом мужчина в последние две недели не выезжал за границу и не посещал улицу Бангла-Роуд, с которой связано подавляющее большинство случаев заражения COVID-19.
Также вирус подтвержден у 32-летнего туриста из Франции. Он, в отличие от Канадца, посещал Бангла-Роуд неоднократно.