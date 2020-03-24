Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил о том, что на острове были выявлены девять новых случая заболевания коронавирусной инфекций COVID-19, при этом четыре из них – в Патонге. Всего болезнь подтверждена у 26 человек.

Новости Пхукета

24 Марта 2020, 05:01 PM

Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, четыре из них – в Патонге. Фото: Таньялак Сакут