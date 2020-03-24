Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Как заявил господин Сермкэу, особо бдительными сейчас должны быть не только жители Патонга, но и те, кто вступал в контакты с жителями и гостями курортного города. При появление симптомов простуды им нужно немедленно обращаться к медикам.
Среди девяти новых заболевших значатся три иностранца: турист и тренер по гольфу из Франции, а также бортпроводиница из Швеции.
Среди заразившихся тайских граждан фигурируют работники развлекательных заведений на Бангла-Роуд, включая официантку, танцовщицу и охранника.
«Девять новых пациентов можно разделить на две группы: заразившихся в европейских странах и тех, кто работает в развлекательной отрасли. У большинства из пациентов симптомы средней тяжести», – заявил доктор Сермкэу.
«Если вы в последние недели посещали Патонг или вступали в близкий контакт с людьми оттуда, а теперь наблюдаете у себя температуру, боль в горле и кашель, ограничьте контакты с другими людьми, начните носить защитную маску и немедленно покажитесь врачу», – заявил глава РРНО.
Отметим, что сегодня же стало известно, что на территории строящегося нового комплекса Provincial Hall будет развернут мобильный госпиталь для лиц с коронавирусом. Госпиталь на 110 коек расположится в здании конференц-центра Provincial Hall, начать работу он должен 27 марта.