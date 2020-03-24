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Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу сообщил о том, что на острове были выявлены девять новых случая заболевания коронавирусной инфекций COVID-19, при этом четыре из них – в Патонге. Всего болезнь подтверждена у 26 человек.

Новости Пхукета

24 Марта 2020, 05:01 PM
Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, четыре из них – в Патонге. Фото: Таньялак Сакут

Девять новых случаев COVID-19 подтверждены на Пхукете, четыре из них – в Патонге. Фото: Таньялак Сакут

Как заявил господин Сермкэу, особо бдительными сейчас должны быть не только жители Патонга, но и те, кто вступал в контакты с жителями и гостями курортного города. При появление симптомов простуды им нужно немедленно обращаться к медикам.

Среди девяти новых заболевших значатся три иностранца: турист и тренер по гольфу из Франции, а также бортпроводиница из Швеции.

Среди заразившихся тайских граждан фигурируют работники развлекательных заведений на Бангла-Роуд, включая официантку, танцовщицу и охранника.

«Девять новых пациентов можно разделить на две группы: заразившихся в европейских странах и тех, кто работает в развлекательной отрасли. У большинства из пациентов симптомы средней тяжести», – заявил доктор Сермкэу.

«Если вы в последние недели посещали Патонг или вступали в близкий контакт с людьми оттуда, а теперь наблюдаете у себя температуру, боль в горле и кашель, ограничьте контакты с другими людьми, начните носить защитную маску и немедленно покажитесь врачу», – заявил глава РРНО.

Отметим, что сегодня же стало известно, что на территории строящегося нового комплекса Provincial Hall будет развернут мобильный госпиталь для лиц с коронавирусом. Госпиталь на 110 коек расположится в здании конференц-центра Provincial Hall, начать работу он должен 27 марта.

 

 

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