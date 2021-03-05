Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Девять человек задержаны с наркотиками в Раваи

Официальные лица при поддержке полиции и волонтеров OrSor провели масштабный рейд в Раваи утром 4 марта и задержали девять человек по наркотическим статьям.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Марта 2021, 12:19 PM
Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Фото: Полиция Чалонга

Первая облава прошла в деревне морских цыган на южной оконечности острова. В ходе операции были задержаны Сарот Хомхуан (43 года) и Джури Бангджак (34 года), у которых при себе обнаружились девять метамфетаминовых таблеток и 6,66 г наркоика в кристаллической форме. Обоим предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Следом были арестованы Суриян На-Такуатхунг (31 год) и Пратхип Арироп (29 лет). У них изъяли 20 метамфетаминовых таблеток и 0,92 г марихуаны. Также в качестве улик были изъяты «изготовления для употребления наркотиков». Одному из задержанных предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, второму – в незаконном хранении наркотических средств пятой категории.

В ходе следующего этапа облавы были арестованы Викром Конгвириякун (21 год), Нарнут Чантхамувонг (32 года), Чанчай Дамронгкасет (19 лет) и Чантха Хансайтхонг (возраст не указан). У них изъяли 13 литров сока кратома и другие ингредиенты для приготовления наркотического коктейля 4х100. Всем предъявили обвинения в производстве и хранении наркотических средств пятой категории

Наконец, во втором мубане Раваи был арестован 21-летний Варут Родпхан, у которого изъяли половину литра сока кратому и 150 г листьев. Ему предъявили обвинение в хранении наркотических средств пятой категории.

Всех задержанных доставили в полицейский участок Чалонга. При этом один из задержанных согласился на прохождение реабилитации от наркотической зависимости.



 

 

Have a news tip-off? Click here

Пхукетский строитель арестован за кражу револьвера из дома полицейского
Пять машин столкнулись на выезде из тоннелея у Central Festival
На пляж в Патонге выбросило сотни морских ежей
Нуждающиеся Пхукета получили 2,5 тонны риса от местного бизнеса
Губернатор Пхукета получил прививку от коронавируса
Пхукетская «Монополия»: Настало время выбрать фишки
У жителя Ко-Кэу изъяли 3,4 кг метамфетамина
Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 26 февраля
Ночные клубы Пхукет-Тауна попали под прицел генерала из Пхетчабури
Часть Паклока останется без электричества 23 февраля
Глава пхукетского Минздрава переведен в Чонбури
Пхукет напрямую принял 59 туристов из-за рубежа
Половина жителей Пхукета не планируют прививаться от COVID-19
В пхукетском нацпарке выявили нелегальную застройку
Пхукет готовится принять 70 туристов из-за рубежа

 

Thai Residential
Lean On Me Live Fest
QSI Cooking 2021
Art-Tec Design
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 