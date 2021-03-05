Девять человек задержаны с наркотиками в Раваи

Официальные лица при поддержке полиции и волонтеров OrSor провели масштабный рейд в Раваи утром 4 марта и задержали девять человек по наркотическим статьям.

Иккапоп Тхонгтуб

Первая облава прошла в деревне морских цыган на южной оконечности острова. В ходе операции были задержаны Сарот Хомхуан (43 года) и Джури Бангджак (34 года), у которых при себе обнаружились девять метамфетаминовых таблеток и 6,66 г наркоика в кристаллической форме. Обоим предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Следом были арестованы Суриян На-Такуатхунг (31 год) и Пратхип Арироп (29 лет). У них изъяли 20 метамфетаминовых таблеток и 0,92 г марихуаны. Также в качестве улик были изъяты «изготовления для употребления наркотиков». Одному из задержанных предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи, второму – в незаконном хранении наркотических средств пятой категории.

В ходе следующего этапа облавы были арестованы Викром Конгвириякун (21 год), Нарнут Чантхамувонг (32 года), Чанчай Дамронгкасет (19 лет) и Чантха Хансайтхонг (возраст не указан). У них изъяли 13 литров сока кратома и другие ингредиенты для приготовления наркотического коктейля 4х100. Всем предъявили обвинения в производстве и хранении наркотических средств пятой категории

Наконец, во втором мубане Раваи был арестован 21-летний Варут Родпхан, у которого изъяли половину литра сока кратому и 150 г листьев. Ему предъявили обвинение в хранении наркотических средств пятой категории.

Всех задержанных доставили в полицейский участок Чалонга. При этом один из задержанных согласился на прохождение реабилитации от наркотической зависимости.





