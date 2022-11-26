Девять человек арестованы за наркотики на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась о ходе работы по борьбе с нелегальным оборотом и употреблением наркотиков на территории провинции. В ходе последних рейдов и проверок были арестованы девять человек, сообщили правоохранители в отчете от 25 ноября. Даты самих арестов не указаны.

Иккапоп Тхонгтуб

В этот раз в сообщение полиции включены не только рейды и аресты, проведенные на основании данных о возможной вовлеченности тех или иных лиц в наркоторговлю, но и возбуждения дел по итогам анализов мочи.

Всего полиция сообщила о девяти арестах на территории округа Мыанг-Пхукет в зоне ответственности полиции Пхукет-Тауна. Причем в части случаев с анализами местом ареста назван полицейский участок Пхукет-Тауна (без указания, откуда подозреваемого привезли).

Список арестованных:

Крисада Кердкэу. 32 года. Кристаллический метамфетамин (1 кг), героин (0,04 г). Место ареста – Soi Poon Phon 11. Сомсак Саттаман. 55 лет. Кристаллический метамфетамин (2,44 г), револьвер .22 калибра, 3 патрона. Место ареста – социальный жилой комплекс Koh Eua Athon в Рассаде. Киет Лумлерт. 22 года. Кристаллический метамфетамин (0,05 г). Место ареста – социальный жилой комплекс Koh Eua Athon в Рассаде. Тиравут Чанглек. 26 лет. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета. Анантакорн Руангрук. 22 года. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета. Саравут Нититхамманон. 25 лет. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета. Принья Квакхэ. 21 год. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета. Ютхапхонг Кронгйют. 25 лет. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета. Порннара Ханджай. 30 лет. Положительный текст на метамфетамин. Место ареста – лаборатория отдела по борьбе с наркотиками полиции Пхукета.

В качестве офицера, руководившего операциями, указан, как и в предыдущих аналогичных сообщениях, подполковник Пичит Тхонгто из центрального участка провинции (см., например, здесь и здесь).

Также в документе имеется привычный перечень санкционировавших рейды офицеров во главе с начальник полиции Пхукета генерал-майором Сермпханом Сириконгом.

Также свежий отчет роднит с предыдущими и то, что в нем в принципе отсутствуют упоминания арестов за нелегальное хранение марихуанов или произведенной из нее продукции. Каннабис был легализован в Таиланде в июне, однако с рядом ограничений, включая лимит на содержание тетрагидроканнабинола (ТГК), при превышении которого вещество/продукция перестают быть разрешенными к свободному обороту.