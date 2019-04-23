Девять человек арестованы с оружием и наркотиками в ходе воскресных рейдов на Пхукете

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Висан Панмани озвучил результат серии полицейских рейдов, прошедших на острове 21 апреля. В ходе воскресных операция за незаконное хранение и наркотиков задержаны девять граждан Таиланда.

23 Апреля 2019, 02:01 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Согласно заявлению генерала Панмани, в общей сложности 21 апреля было проведено восемь успешных рейдов, в ходе которых были задержаны девять мужчин и женщин в возрасте от 17 до 42 лет. У задержанных были обнаружены различные количества наркотиков, а также огнестрельное оружие.

Список задержанных выглядит следующим образом:

Подросток, 17 лет (имя не указывается по причине возраста). 60 мг кристаллического метамфетамина, самодельный пистолет и три патрона к нему. Тамбон Талад-Ныа.

Причарат Сричайчана, 39 лет. 1,84 г метамфетамина, 1 таблетка того же наркотика. Тамбон Срисунтхорн.

Сомнуак Сайрая, 38 лет. 230 мг метамфетамина. Срисунтхорн.

Тханит Канджана, 42 года. 5,25 г кристаллов метамфетамина, 100 таблеток, самодельный револьвер .38 калибра и 12 патронов к нему. Талад-Ныа.

Китисак Дасадисонг, 31 год. 5.06 г кристаллов, 1 таблетка метамфетамина. Вичит.

Фаит Йисо, 22 года. 460 мл экстракта кратома. Патонг.

Имрон Йисо, 28 лет. Не указанное количество листьев кратома. Кату.

Пантхитра Лаксанамун, 20 лет, и Суканья Суккаджит, 26 лет. 5,22 г кристаллического метамфетамина. Рассада.

В общей сложности изъяты были 100 таблеток метамфетамина, 17,66 г наркотика в кристаллической форме и две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами.