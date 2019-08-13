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Девять человек арестованы по наркотическим статьям на Пхукете

Полиция Пхукета отчиталась о ходе работы по борьбе с распространением наркотиков на Пхукете. За первые 10 дней августа по наркотическим статьям были задержаны девять человек. Кроме запрещенных препаратов, полицейские также изъяли несколько единиц огнестрельного оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Августа 2019, 11:06 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Как следует из сообщения полиции, все девять арестованных с наркотиками лиц являются гражданами Таиланда. Возраст арестованных – от 18 до 40 лет.

  1. Дучани Сэ-Ли, 40 лет. Задержана в жилом доме на Cherng Talay Soi 14 в Чернг-Талей. Изъято 47 г кристаллического метамфетамина, 60 метамфетаминовых таблеток, 44,5 кг кратома. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.

  2. Наттапонг Дуангсасувонг, 24 года. Задержан на Cherng Talay Soi 14 в Чернг-Талей. Изъято 0,46 г кристаллического метамфетамина и не указанное количество таблеток. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

  3. Тханва Чанглек, 18 лет. Задержан в туалете на автозаправке РТТ в Чернг-Талей. Изъято 0,07 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории.

  4. Сопхон Тхиравиттаянон, 40 лет. Задержан в студии по тюнингу автомобилей Freedom Sound на Chao Fa West Rd. в Вичите. Изъято 21,44 г кристаллического метамфетамина, два револьвера с патронами. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

  5. Нантхапхон Ваннавонг, 33 года. Задержан в студии по тюнингу автомобилей Freedom Sound на Chao Fa West Rd. в Вичите. Изъято 80,9 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

  6. Панья Пхонтри, 27 лет. Задержан в жилом доме в пятом мубане Кату. Изъято 0,09 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории.

  7. Артхит Чантрачэм, 37 лет. Задержан в жилом доме на Chao Fa West Rd. в восьмом мубане Чалонга. Изъято 1,08 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

  8. Тханабут Номсакдисри, 24 года. Задержан в съемном жилье на Soi Sai Yuan 10 в Раваи. Изъято 10,23 г кристаллического метамфетамина, восемь метамфетаминовых таблеток, кустарно изготовленный пистолет под патроны 12 калибра и семь патронов. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

  9. Нантхапонг Ваннавонг, 33 года. Задержан в одном из пхукетских отделений Почты Таиланда при получении посылке, содержавший 205 к кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статьяе о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

Полиция Пхукета не пояснила, почему 33-летний Нантхапонг Ваннавонг фигурирует сразу в двух сообщениях об арестах.

 

 

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