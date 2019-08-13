Девять человек арестованы по наркотическим статьям на Пхукете

Как следует из сообщения полиции, все девять арестованных с наркотиками лиц являются гражданами Таиланда. Возраст арестованных – от 18 до 40 лет.
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Дучани Сэ-Ли, 40 лет. Задержана в жилом доме на Cherng Talay Soi 14 в Чернг-Талей. Изъято 47 г кристаллического метамфетамина, 60 метамфетаминовых таблеток, 44,5 кг кратома. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой и пятой категорий с целью продажи.
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Наттапонг Дуангсасувонг, 24 года. Задержан на Cherng Talay Soi 14 в Чернг-Талей. Изъято 0,46 г кристаллического метамфетамина и не указанное количество таблеток. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
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Тханва Чанглек, 18 лет. Задержан в туалете на автозаправке РТТ в Чернг-Талей. Изъято 0,07 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории.
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Сопхон Тхиравиттаянон, 40 лет. Задержан в студии по тюнингу автомобилей Freedom Sound на Chao Fa West Rd. в Вичите. Изъято 21,44 г кристаллического метамфетамина, два револьвера с патронами. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
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Нантхапхон Ваннавонг, 33 года. Задержан в студии по тюнингу автомобилей Freedom Sound на Chao Fa West Rd. в Вичите. Изъято 80,9 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
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Панья Пхонтри, 27 лет. Задержан в жилом доме в пятом мубане Кату. Изъято 0,09 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории.
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Артхит Чантрачэм, 37 лет. Задержан в жилом доме на Chao Fa West Rd. в восьмом мубане Чалонга. Изъято 1,08 г кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статье о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
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Тханабут Номсакдисри, 24 года. Задержан в съемном жилье на Soi Sai Yuan 10 в Раваи. Изъято 10,23 г кристаллического метамфетамина, восемь метамфетаминовых таблеток, кустарно изготовленный пистолет под патроны 12 калибра и семь патронов. Обвинения предъявлены по статьям о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
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Нантхапонг Ваннавонг, 33 года. Задержан в одном из пхукетских отделений Почты Таиланда при получении посылке, содержавший 205 к кристаллического метамфетамина. Обвинения предъявлены по статьяе о незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.
Полиция Пхукета не пояснила, почему 33-летний Нантхапонг Ваннавонг фигурирует сразу в двух сообщениях об арестах.