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Детские экстремальные игры Phuket Mini X-Games прошли на острове

Первый детский чемпионат по экстремальным видам спорта прошел на Пхукете в субботу, 24 декабря. Мероприятие, получившее название Phuket Mini X-Games проводили клуб экстремальных видов спорта Phuket X-Treme Club и образовательный парк K Park Phuket. Площадку для встречи будущих Тони Хоуков и Марков Маркесов предоставил комплекс Limelight Avenue в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

31 Декабря 2022, 02:31 PM
Экстремальные игры Phuket Mini X-Game в Limelight Avenue. Фото: K Park Phuket

Экстремальные игры Phuket Mini X-Game в Limelight Avenue. Фото: K Park Phuket

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Limelight Avenue 3

Пусть участники состязаний и были малы возрастом и ростом, но уровень официальной поддержки у мероприятия был вполне себе взрослым. В списке значились пхукетские офисы Министерства туризма и спорта, местное представительство Спортивного управления Таиланда, Туристическая ассоциация Пхукета и Спортивная ассоциация Пхукета.

На церемонии открытия экстремальных игр выступил губернатор провинции Наронг Вунсиеу, хотя даже на взрослых соревнованиях национального и международного уровня зачастую присутствуют вице-губернаторы. В качестве спонсоров Phuket Mini X-Games выступили многие известные пхукетские компании.

Основной целью мероприятия было заявлено развитие детского спорта и вовлечение молодежи в здоровый и активный образ жизни. В качестве дополнительной задачи участникам поставили стимулирование туризма и локальной экономики. И двухлетние малыши действительно внесли свой вклад в общее дело, как его вносят другие дети на разнообразных ярмарках, участвующие в концертах или помогающие родителям продавать еду.

Спортивных дисциплин было две – беговел для тех, кто помладше, и скейтборд для тех, кто постарше. Беговельщикам выделили второй этаж Limelight Avenue. Скейтборд из «церкви» выселили, отправив парней и девушек с досками на уличную площадку, где Limelight обычно проводит ярмарки.

Призовой фонд составлял 35 тыс. бат на все возрастные категории. Возможно, Тони Хоук улыбнулся бы сейчас с призов в 500-1000 бат, но что-то подсказывает, что в его детстве за трюки на доске не платили вообще, да и губернатор Калифорнии в конце восьмидесятых, наверное, не приезжал на соревнования по уличным видам спорта.

Мероприятие дополняла ярмарка спортивных товаров и различных сувениров, а также обязательные для любого тайского мероприятия лотки с едой и напитками, плюс концерт, на котором выступала тоже молодежь.

Имена победителей игр можно найти на странице Facebook.com/KParkPhuket, там же опубликованы и фотографии, включая снимки с церемонии награждения тех, кто удостоился кубков и чеков на призовые суммы. Дополнительные фото с события можно найти на Facebook.com/LimelightPhuket.

 

 

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