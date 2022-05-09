Детские автокресла в машинах станут обязательными с 5 сентября

Использование детских кресел или иных аналогов станет обязательным для перевозки детей в автомобиле с 5 сентября. Соответствующие изменения внесены в Закон о дорожном движении, решение уже опубликовано в Royal Gazette.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 02:45 PM

Для перевозки ребенка в автомобиле с 5 сентября будет обязательно нужно автокресло. Фото: Uacescomm / Kerry Rodtnick

Согласно новой статье 123 Закона о дорожном движении, дети до шести лет должны перевозиться пристегнутыми должным образом или на специальных автомобильных креслах, сообщает Bangkok Post. Исключением является только невозможность пристегнуть ребенка по причинам медицинского характера или связанным с физическими особенностями организма.

Все подробности нового требования будут прописаны в отдельном регулирующем документе за подписью начальника полиции. Эта бумага еще не готова.

Зампред занимавшегося подготовкой поправок парламентского комитета Никорн Чамног добавил, что на фоне высокой цены полноценных детских автокресел в законе была прописана возможность использовать специальные детские чехлы на обычные сиденья, позволяющие пристегнуть ребенка штатным ремнем.

При подготовке поправок был учтен опыт Филиппин и Малайзии, где ввод соответствующего требованию поначалу шел с проблемами, как раз из-за высокой цены детских автокресел.

Господин Чамног добавил, что водителям нужно время, чтобы подготовиться к новом требованию, поэтому полиции поначалу следует быть более либеральной и ограничиваться предупреждениями водителей, не успевших купить автокресла к 5 сентября.

Одновременно целесообразным, по его словам, будет начать широкую кампанию по информированию водителей о важности автокресел и о том, что их наличие теперь станет обязательным условием перевозки детей. Кроме того, правительству стоит задуматься о льготных условиях по импорту автокресел из-за рубежа и поддержке местного производства.

В публикации Bangkok Post ничего не говорится о том, как должны перевозиться дети в автобусах и другом общественном транспорте подобного рода, а также на мотоциклах.