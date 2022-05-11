Детей привьют вакциной Pfizer в аэропорту Пхукета 14 и 29 мая

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) объявил о проведении вакцинации детей препаратом Pfizer без предварительной записи.

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Тайские дети смогу бесплатно привиться вакциной Pfizer 14 и 29 мая в международном аэропорту Пхукета. Вакцинация будет проходить в здании терминала Х, находящегося рядом с терминалом внутренних авиалиний.

В сообщении о вакцинации содержатся разночтения. В текстовой части сообщения на Facebook сперва говорится о том, что на прививку приглашаются дети «в возрасте 5-11 лет», а потом – «люди старше 12 лет». Сообщается, что можно сделать первый, второй, третий или четвертый укол в зависимости от того, сколько доз уже получено ранее.

При этом на графическом изображении говорится о «детях от 5 до 11 лет и старше» и только о первом и втором уколах. На картинке изображены дети с сертификатами о вакцинции.

Принимаются только тайские граждане. В случае перенесенного COVID-19 с момента выздоровления должно пройти три месяца.