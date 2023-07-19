Детеныши морской черепахи вылупились на Симиланах

На Симиланских островах вылупились 80 детенышей морской черепахи. Речь идет о кладке, обнаруженной работниками нацпарка Mu Ko Similan National Park в конце мая.

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Восемьдесят только что появившихся на свет черепашек отправились в первое плавание в Андаманском море около 20:00 вечера 17 июля, сообщил Mu Ko Similan National Park на своей странице в Facebook. Два детеныша были признаны слишком слабыми, поэтому их выпустят в море, когда они окрепнут. Сейчас малыши находятся под опекой специалистов.

Всего в кладке на острове Миенг было 91 яйцо. Детеныши вылупились из них через 58 дней с момента, когда мать-черепаха обустроила кладку на песчаном побережье.

Тем временем на Пхукете морские биологи приняли на лечение очередную взрослую черепаху, которую нашли запутавшейся в сетях на пляже Най-Янг утром 19 июля. Животное доставили на мыс Панва, где находится Пхукетский центр морской биологии (PMBC) и специализированный центр спасения редких видов морской фауны.

Как сообщила PR-служба Пхукета, найденная на Най-Янге черепаха – это оливковая ридлея. Данный вид относится к уязвимым (Vulnerable species), причем основная угроза – человеческая деятельность, ведущая к разрушению мест, пригодных для размножения этих животных, которые к тому же и очень медленно растут. Также еще в середине ХХ века и сами черепахи, и их яйца были объектом промысла. Сейчас во многих странах это запрещено, а пригодные для кладок пляжи охраняются.