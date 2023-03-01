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Детеныши морской черепахи появились на свет в провинции Пханг-Нга

Ровно 70 только что появившихся на свет черепашек отправились в первое плавание в провинции Пханг-Нга во вторник, 28 февраля, сообщил Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR). Речь идет о шестой кладке яиц кожистой черепахи, обнаруженной уже в этом году, если точнее – 3 января.

Новости Пхукета

2 Марта 2023, 09:00 AM
Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Черепашата из седьмой кладки в провинции Пханг-Нга появились на свет 28 февраля. Фото: DMCR

Как и в случае с предыдущими кладками, специалисты сначала заметили проседание песка над яйцами, потом наружу из гнезда начали выбираться черепашата. Последним из них пришлось аккуратно помогать.

В итоге благополучно отправились в естественную среду обитания 70 детенышей, еще три были найдены мертвыми, а 43 яйца оказались «пустышками».

Тем временем обнаружение новых кладок почти прекратилось. Под занавес сезона одна кладка была обнаружена на Пхукете, но малыши вылупятся из этих яиц только в конце апреля.

 

 

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