Детеныши морской черепахи появились на свет в провинции Пханг-Нга

Как и в случае с предыдущими кладками, специалисты сначала заметили проседание песка над яйцами, потом наружу из гнезда начали выбираться черепашата. Последним из них пришлось аккуратно помогать.
В итоге благополучно отправились в естественную среду обитания 70 детенышей, еще три были найдены мертвыми, а 43 яйца оказались «пустышками».
Тем временем обнаружение новых кладок почти прекратилось. Под занавес сезона одна кладка была обнаружена на Пхукете, но малыши вылупятся из этих яиц только в конце апреля.