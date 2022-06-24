Десятки тысяч мототаксистов Grab могут остаться без работы с середины июля

Сервису Grab грозит самый большой кризис с момента начала его и без того непростой истории в Таиланде. Департамент наземного транспорта (DLT) заявил о том, что компания должна прекратить работать с водителями, чьи мотоциклы не зарегистрированы как общественный транспорт, то есть имеют обычные черно-белые номера. Также это относится и к водительским удостоверениямм самих таксистов – права на Private Motorcycle больше не подходят.

Новости Пхукета

24 Июня 2022, 04:17 PM

С 15 июля в сервисе Grab должны остаться только таксисты с правами водителей общественного транспорта и мотоциклами с желтыми номерами. Остальные могут заниматься разве что доставкой еды и посылок. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Как пишет Bangkok Post, тайское подразделение Grab уже уведомило водителей о том, что они должны привести свои бумаги в соответствии с требованиями законодательства, то есть оформить мотоциклы как общественный транспорт и получить водительские права соответствующей категории. Срок истекает 15 июля, после этого водители-партнеры на обычных байках и с обычными правами должны быть отключены от системы.

Исполнительный директор Grab Thailand Ворачат Луксканалод заявил, что речь идет о десятках тысяч водителей, но сам сервис ничего не может сделать. Партнеры должны получить права требуемой категории и перерегистрировать мотоциклы.

Также DLT требует, чтобы таксисты Grab оказывали услуги лишь в тех районах, на обслуживание которых им выдаст разрешение ведомство. Стоимость услуг тоже должна соответствовать тарифам, установленным DLT.

Господин Луксканалод прямо указал, что, если DLT, не выработает какого-либо компромисса, то с середины июля без привычного транспорта останутся сотни тысяч пассажиров. А упомянутые десятки тысяч водителей лишатся источника заработк.

«Компания готова оказать помощь водителям в полной мере», – заверил исполнительный директор Grab Thailand, не указав, что именно планирует сервис.

Согласно тексту письма для водителей, компания на протяжении нескольких месяцев пыталась решить проблему с DLT и найти выход, который позволил бы хотя бы минимизировать последствия для водителей и пассажиров. Переговоры продолжаются и сейчас, а сами шоферы тем временем запустили онлайн-петицию на change.org.

Сам DLT сообщил 24 июня, что для решения вопроса собрана межведоственная комиссия, включающая представителей бангкокской мэрии, полиции и командования внутренних операций (ISOC) вооруженных сил. Поставленная цель – обеспечить дальнейшую работу мототакси Grab, но уже в рамках закона.

DLT отметил, что власти понимают востребованность сервиса, но не готовы допускать дальнейшего нарушения закона как минимум из соображений необходимости обеспечения безопасности пассажиров. Такой аргумент приводится в официальном заявлении DLT. Еще один довод – поддержание честной конкуренции между другими сервисами онлайн-заказа такси (в прошлом году, в частности, полностью легализовались Hello Phuket Service и Bonku) и обычными мототаксистами.

В DLT заявили, что если Grab не приведет свой бизнес в соответствии с требованиями закона (в части статуса водителей, регистрации их техники и ценообразования), то останется заниматься лишь доставкой еды и посылок.