Десятки иностранных компаний под подозрением после рейда DSI в бухгалтерской фирме на Пхукете

Порядка 70 компаний с иностранных участием оказались под подозрением в нарушении правил регистрации и ведения бизнеса в Таиланде после рейда Департамента специальных расследований (DSI) в известной бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. Популярная у россиян компания оказывала услуги разного профиля, но в данном случае следователей интересовало открытие иностранцам тайских юридических лиц с использованием номинальных тайских акционеров, в роли которой выступали сами сотрудники бухгалтерской фирмы, как утверждает DSI.

Новости Пхукета

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Обыск в бухгалтерско-юридической фирме на Пхукете. PR-служба провинции утверждает, что россияне составляли половину всех ее клиентов. Фото: DSI

Операция DSI на Пхукете, о возможности которой давно шли спекуляции в русскоязычных сообществах в соцсетях, началась в 10:30 утра 15 июня. Прилетевших на остров сотрудников ведомства возглавил лично руководитель DSI майор Сурия Сингхакамон, вместе с которым прибыли начальники отдельных подразделений ведомства, а также разные профильные специалисты.

В отличие от других крупных рейдов последних месяцев, операция DSI, несмотря на подчеркнутую обособленность и независимость этого ведомства, проходила в прямой координации с властями провинции и не являлась секретом для местных официальных лиц, что подтверждает скоординированное информационное сопровождение рейдов.

После окончания обысков, майор Сингкхакамон и вице-губернатор Амнуай Пинсуван провели встречу, посвященную противодействию нелегальному иностранному бизнесу. На встрече, как и на самих обысках, работали фотографы.

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) и местная редакций Radio Thailand выпустили по два материала, посвященных и рейду, и встрече главы DSI с вице-губернатором. При этом само следственное ведомство, входящее в структуру Минюста, ничего не публиковало, возложив эту часть работы всецело на администрацию Пхукета.

Ни в одном из официальных сообщений не приводится название компании, ставшей объектом внимания DSI. Фотографы также постарались, чтобы символика фирмы не попала на снимки, в отличие от российских паспортов ее клиентов.

Впрочем, в подборке фотографий все же оказался один снимок, сделанный на улице. И хотя вывески соседних зданий в кадре отсутствуют, характерные элементы фасада видны коммерческого комплекса в Чалонге отчетливо видны.

В материалах, опубликованных PR Phuket и Radio Phuket Thailand, говорится, что из попавших под подозрение фирм 44 относятся к сфере недвижимости, восемь – к сфере туризма, 14 – к иным отраслям услуг.

«Предварительно оценить ущерб в денежном выражении невозможно. Предполагается, что открытие компании через номиналов может быть нужно для того, чтобы вести бизнес в закрытой для иностранцев сфере, что означает значительный ущерб для экономики», – говорится в сообщениях, распространенных по официальным каналам.

Впрочем, денежные суммы там тоже приводятся. В частности, говорится о недополученных государствам налогах и сборах в 200 млн бат от операций с недвижимостью. Также в разных формулировках фигурирует сумма в 440 млн применительно к «стоимости компаний» или «стоимости активов», прежде всего, недвижимости.

DSI ничего не сказал о предъявлении обвинений кому-либо – будь то неназванная бухгалтерско-юридическая компания, ее сотрудники, руководство и владельцы или несколько десятков зарубежных клиентов. Также ничего неизвестно о том, видят ли следователи возможные основания для ареста или изъятия активов, оформленных на фирмы, зарегистрированные с нарушением закона (если, конечно, нарушения подтвердятся).

В публикации PR Phuket, выпущенной в 19:30 вечера, говорится о том, что ставшая объетом внимания DSI бухгалтерская компания имеет три офиса на Пхукете, общее число сотруников составляет 40 человек, владельцы – гражданка Таиланда и гражданин Великобритании, большинство клиентов – россияне.