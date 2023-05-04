Десятилетний ребенок в критическом состоянии в больнице Пхукета. Нужна финансовая помощь

На Пхукете объявлен сбор средств на спасение десятилетнего Даниэля из Украины. Учащийся местной международной школы утонул в бассейне у дома 2 мая, но его удалось вернуть к жизни после 10 минут в состоянии клинической смерти. Сейчас врачи Vachira Phuket Hospital делают все возможное, чтобы ребенок поправился, но состояние мальчика оценивается как критическое.

Новости Пхукета

4 Мая 2023, 02:02 PM

Даниэль Андреев находится в критическом состоянии после того, как утонул в бассейне и провел порядка 10 минут в состоянии клинической смерти. Фото: Людмила Андреева