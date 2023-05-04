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Десятилетний ребенок в критическом состоянии в больнице Пхукета. Нужна финансовая помощь

На Пхукете объявлен сбор средств на спасение десятилетнего Даниэля из Украины. Учащийся местной международной школы утонул в бассейне у дома 2 мая, но его удалось вернуть к жизни после 10 минут в состоянии клинической смерти. Сейчас врачи Vachira Phuket Hospital делают все возможное, чтобы ребенок поправился, но состояние мальчика оценивается как критическое.

Новости Пхукета

4 Мая 2023, 02:02 PM
Даниэль Андреев находится в критическом состоянии после того, как утонул в бассейне и провел порядка 10 минут в состоянии клинической смерти. Фото: Людмила Андреева

Даниэль Андреев находится в критическом состоянии после того, как утонул в бассейне и провел порядка 10 минут в состоянии клинической смерти. Фото: Людмила Андреева

Об инциденте с десятилетним Даниэлем Андреевым редакции «Новостей Пхукета» сообщили 4 мая несколько членов русскоязычного сообщества Пхукета, узнавшие о произошедшем из школьных чатов и других источников. Затем информацию подтвердила мать мальчика Людмила Андреева.

Согласно официальному письму из больницы, копия которого есть в распоряжении редакции, Даниэль поступил в Vachira Phuket Hospital во вторник, 2 мая. В графе «диагноз» говорится, о том, что ребенок «едва не утонул», а также фиксируются имевшие место остановка сердца и прекращение дыхательных функций. Дата на письме – 3 мая.

Сейчас Даниэль находится в палате интенсивной терапии. Ребенок подключен к аппаратуре жизнеобеспечения, включая аппарат искусственной вентиляции легких. Мальчик жив, но врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, а прогноз по дальнейшему развитию пессимистичный.

Повысить шансы на выживание, по словам знакомых с ситуацией людей, мог бы перевод Даниэля в другую больницу. Семья уже внесла депозит за медицинские услуги Vachira Phuket Hospital, но расходы растут с каждым днем. О том, что именно и в каком размере покрывает страховка Даниэля, информации нет. Однако известно, что он учится в международной школе, что обычно предполагает страхование.

Пожертвовать средства на спасение ребенка можно переводом на следующий банковский счет:

  • Account number: 264-4-690-857:
  • Bank name: Bangkok Bank:
  • Account holder: Liudmyla Andreieva.

Даниэль Андреев живет на Пхукет с матерью и 16-летней сестрой. Мальчик увлекается серфскейтом. 

 

 

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