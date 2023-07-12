Десятилетний Порше борется за путевку на гранд-финал Rotax MAX Challenge

Десятилетний гонщик Камонпху Анутчакун по прозвищу Порше продолжает борьбу за кубок Rotax Max Challenge Asia Trophy 2023 (RMCAT). В прошлые выходные самый скоростной ученик Kajonkiet выиграл гонку в Малайзии и оторвался от японца Симбы Мотоды, с которым после предыдущего тура делил первое место.

Новости Пхукета

В послужном списке пхукетского спортсмена DRM Racing Team уже значится немало побед в тайских гонках, но RMCAT – это именно международные соревнования, а на кону стоят путевки на гранд-финал Rotax MAX Challenge в Бахрейне, то есть речь идет о попадании в поле зрения скаутов гоночных команд со всего мира. Ни для кого не секрет, что через Rotax прошли многие легендарные гонщики Формулы-1, включая действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

Пока идут дожди

Первая гонка дебютного сезона RMCAT прошла 13-14 мая в Малайзии на трассе Shah Alam International Kart Circuit, входящего в один комплекс главным стадионом штата Селангор. Порше выступал в дивизионе Rotax 125 Mini MAX, где гонщики соревнуются на картах с 125-кубовыми двухтактными двигателями Rotax.

Семейство Rotax 125 MAX состоит из пяти силовых установок разной мощности – от 9,5 л.с. (Micro MAX) до 34 л.с. (Rotax 125 MAX DD2 Masters). Категория Mini – это вторая ступень в списке, но машина у Порше – далеко не игрушечная.

Силовая установка Mini имеет мощность 13 л.с. и позиционируется как мотор для молодых водителей в возрасте 10-13 лет, уже имеющих опыт гонок. Двухтактный двигатель выдает 13 Нм крутящего момента при 6 тыс. оборотов. Максимальная скорость – порядка 100 км/ч. На километровом треке в Шах-Аламе средняя скорость на круге составляла 60 км/ч, и это именно среднее арифметическое с учетом всех разгонов и торможений.

Для сравнения, четырехтактный двигатель Honda Click при том же объеме в 125 куб. см выдает 11 л.с. мощности и 10,8 Нм крутящего момента при 5 тыс. оборотов. И хотя максимальная скорость у карта Порше и Click’a составляет плюс-минус 100 км/ч, двухтактный гоночный Rotax Mini MAX злее, чем взрослый Click. А ведь он, по замыслу производителя, делался для десятилетних парней и девчонок.

Поскольку в RMCAT соревнуются на однотипных двигателях Rotax, то подготовка гонщика играет критическую роль. В отличие от Формулы-1, здесь нет богатых конюшен и младших братьев, вечно прозябающих на днем турнирной таблицы. Как сказали бы яхтсмены, это гонка монотипов.

На дебютном этапе в Малайзии пхукетский спортсмен победил в обоих предварительных заездах и занял второе место в квалификации, так что в самой гонке толкаться в общем пелотоне не пришлось. Порше уверенно взял первое место с отрывом в одну секунду от финишировавшего вторым японца Симбы Мотоды из Stratos RL. Третьим стал индус Зепхан Ардешир также из Stratos.

Вторая гонка сезона прошла в Таиланде – пилоты соревнованись на треке Bira Circuit в Паттайе в выходные 3-4 июня. В этот раз Порше уступил Симбе примерно полторы секунды и занял второе место, бронзу взял Пумсит Кломбунджонг.

В третьем раунде, который снова проходил в Малайзии, пхукетский пилот одержал победу, снова уйдя в отрыв от Мотоды, который занял второе место. Бронзу внозь завоевал Пумсит Кломбунджонг.

Дальше в календаре – еще один малайзийский этап в августе, тайский этап в сентябре и финал в Малайзии в октябре.

Готовь болид с детства

Как говорилось выше, многие ведущие пилоты Формулы-1 прошли в своей карьере через этап гонок на картах с двигателями Rotax. В их числе – Кими Райкконен, Дженсон Баттон, Роберт Кубица и действующий чемпион Макс Ферстаппен.

Будущий пилот Red Bull сел за руль карта в четыре с половиной года, в восемь лет стал серебряным призером чемпионата Limburgs Kart Championship, а после этого в буквальном смысле слова каждый год выигрывал самые те или иные соревнования, включая чемпионаты Rotax.

В начале 2014 года Ферстаппен дебютировал в Формуле-3, а уже через несколько месяцев Red Bull сообщила о подписании полноценного контракта с ним. Ферстаппен дебютировал в Королевских гонках в 17 лет, а в 18 взял первый гран-при – и то, и другое является рекордами для Формулы-1.

На шлеме пхукетского Порше изображены те же быки, что и у Безумного Макса. Ни сам гонщик, ни его семья никогда и не скрывали, что Ферстаппен – его кумир.

«Он ярый фанат F1 с трех лет, постоянно смотрел гонки, когда только выпадал случай», – говорила мать спортсмена Данлича в интервью The Phuket News в прошлом году.

Тогда Порше удостоился награды от губернатора Пхукета Наронга Вунсиеу, причем она у него не единственная. Пример Порше – очередное доказательство того, что молодежный спорт на Пхукете во многих дисциплинах результативней взрослого.

«Его цель – продолжать улучшать навыки и продолжать гоняться. Он мечтает добиться максимума и надеется, что в один день станет настоящим гонщиком Формулы-1», – говорит Данлича.

«Макс Ферстаппен из Red Bull, действующий чемпион мира, – его кумир и образец для подражания. Наряду с отцом, конечно же!» – добавляет она.