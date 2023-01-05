Десять вещей, которые туристу нужно знать о каннабисе в Таиланде

В июне 2022 года Таиланда стал первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей марихуану. Как не устает подчеркивать министр здравоохранения Анутин Чарнвиракун, сделано это было для развития медицинского применения каннабиса и создания новой коммерческой сельхозкультуры. Однако после легализации началось и активное продвижение рекреационного использования гаджи (это официальное название в тайском языке), хотя Минздрав выступает против него.

Новости Пхукета

Каннабис в Таиланде легален уже семь месяцев. Соответствующий закон еще не готов, но есть брошюра Минздрава. Фото: King Cannabis by Green Man

Каннабис в Таиланде легален уже семь месяцев. Соответствующий закон еще не готов, но есть брошюра Минздрава. Фото: King Cannabis by Green Man

Каннабис в Таиланде легален уже семь месяцев. Соответствующий закон еще не готов, но есть брошюра Минздрава. Фото: King Cannabis by Green Man

Закон о каннабисе, который должен регулировать употребление и оборот марихуаны, до сих пор не принят. И не факт, что это произойдет до планового роспуска парламента перед выборами 2023 года.

На фоне этого Минздрав в начале января, спустя семь месяцев после легализации, выпустил брошюру для туристов с ответами на главные вопросы, которые могут возникнуть у гостей страны в связи с тем, что они оказались в государстве, где каннабис в большинстве своих форм больше не является наркотиком.

Брошюра озаглавлена «10 вещей, которые туристу нужно знать о каннабисе в Таиланде». Пока что она доступна только на английском, власти обещают перевести ее на другие языки в будущем, ниже доступен пересказ трех ее основных частей близко к тексту.

Что такое каннабис

Каннабис, Cannabis sativa L. – аборигенное растение Таиланда, известное в обиходе как ганджа. В тайском законодательстве применительно к нему используются слова «хемп» и «каннабис», обозначающие одно и то же растение. Отличие по закону в том, что хемп – это каннабис, содержащий менее 1% ТГК (тетрагидроканнабинола, основного психоактивного агента в в растении). В брошюре Минздрава слово каннабис применяется к растению в принципе, без этого разграничения.

Конопля издавна применялась в тайской традиционной медицине для купирования боли, лечения расстройства сна, проблем с аппетитом. Также в старые времена каннабис использовался в качестве ингредиента в кулинарии. В список наркотиков конопля попала около 60 лет назад. В 2019 году правительство легализовало медицинское применение марихуаны, а с 2022 года сняло почти все запреты на свободную продажу, выращивание и хранение. Однако ограничения все же есть.

Регулирование каннабиса в Таиланде

Растение каннабис, включая все его части, является контролируемым. В частности, запрещена продажа ганджи и любых ее продуктов лицам до 20 лет, беременным женщинам и кормящим матерям. Также под запретом весь синтетический каннабис и экстракты с содержанием ТГК более 0,2%. Важно: и в брошюре, и во всех распоряжениях говорится именно об экстрактах, но не, к примеру, о соцветиях ганджи с содержанием ТГК более 0,2%.

Медицинские средства с каннабисом допускаются к легальной продаже только после одобрения препарата Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Они доступны потребителям в больницам, клиниках и аптеках.

Важно помнить, что воздействие марихуаны на человека является индивидуальным, равно как и темпы вывода из организма. Хотя конопля и обладает целебными свойствами, употребление может вести к нежелательным последствиям, включая искажение ощущений, перепады настроения, потерю моторики.

При приобретении, хранении и употреблении каннабиса турист должен учитывать как тайское законодательства, так и законодательство своей страны.



10 вещей, которые нужно знать туристу

1. Ввоз каннабиса в Таиланд и вывоз из страны в целях личного пользования не допускается. Легальна только конопля, выращенная в Таиланде. Для ввоза семян требуется разрешение властей.

2. Выращивание каннабиса легально в Таиланде, но требует уведомления властей через мобильное приложение Plook Ganja или одноименный сайт.

3. Использование соцветий каннабиса для научно-исследовательской деятельности, экспорта, продажи и переработки в коммерческих целях требует разрешения от властей.

4. Запрещено употребление и использование каннабиса лицами до 20 лет, беременными женщинами и кормящими матерями, кроме случаев, когда это происходит под контролем медицинских работников.

5. Владение экстрактами каннабиса с содержанием ТГК более 0,2% и синтетическим ТГК требует требует разрешения властей. Экстракты с содержанием выше 0,2% классифицируются как наркотик пятой категории, синтетический ТГК – как первой.

6. Блюда с каннабисом доступны в авторизованных ресторанах. Допускается использовать при приготовлении блюд все части растения, кроме соцветий. Кафе и рестораны обязаны информировать посетителей о наличии каннабиса в еде и следить за соблюдением пункта о запрете марихуаны для лиц до 20 лет, беременных женщин и кормящих матерей.

7. Лекарства и прочие продукты для здоровья с каннабисом должны продавать только через утвержденные властями каналы распространения и с соблюдением предусмотренных законом требований, включая запрет на использование соцветий, а также требованием о рецептурном отпуске препаратов экстрактов. Места продажи – больницы, частные клиники, аптеки. Выделяются препараты с каннабисом, традиционные средства с каннабисом, экстракты ТГК и каннабидиола (CBD, Си-Би-Ди), усиленные/обогащенные экстракты.

8. Курение марихуаны в общественных местах, включая торгово-развлекательные центры и школы, запрещено. Нарушителю грозит вплоть до трех месяцев тюрьмы и/или до 25 тыс. бат штрафа.

9. Рекомендуется избегать вождения транспорта или другой подобной деятельности после употребления марихуаны. Каннабис может влиять на моторику и способность к критической оценке своих действий, эффекты могут наступать через 30-120 минут после употребления и длиться до 24 часов.

10. При возникновении серьезных негативных эффектов необходимо обратиться к врачу. Такие распространенные побочные эффекты, такие как сухость во рту, сонливость, дурнота, спутанность сознания, острая жажда, изменение давления, помогут уменьшить обильное употребление воды и отдых. При более серьезных симптомах, таких как сердечного ритма, боли в груди, сильная рвота, потеря сознания – необходимо обратиться к врачу.



Получить дополнительную информацию можно в медицинских учреждениях и на сайте Института медицинского каннабиса www.medcannabis.go.th. Скачать оригинал броюширы на английском языке можно здесь.