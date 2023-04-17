Десять таксистов задержаны в ходе рейда в аэропорту Пхукета

Инспекция в аэропорту Пхукета проходила всего два часа – с 16:00 до 18:00 воскресенья, 16 апреля. Впрочем, даже за такое время официальные лица успели задержать десять нарушителей: пять водителей, обслуживавших клиентов на авто для личного пользования, и пять водителей такси со счетчиками, которые эти счетчики не включали.
В сообщении PLTO не говорится о том, какие санкции ждут последних. О первых сообщается, что ведомство рассматривает возможность приостановки действия их водительских прав. Также в публикации сообщается, что поддержку сотрудникам PLTO оказывали, среди прочих, сотрудники туристической полиции. Ведомство не уточняет, почему были привлечены полицейские из этого бюро, но в ходе предыдущих проверок зачастую задерживались водители, у которых в машинах уже находились пассажиры.
В отчете ничего не говорится о том, были ли среди задержанных водители приложений inDriver и Bolt. Оба сервиса считаются на Пхукете нелегальными, поскольку не были одобрены Департаментом наземного транспорта (DLT). При этом сами приложения в Таиланде никак не блокируются, а власти не мешают им заниматься рекламой, привлекая как шоферов, так и пассажиров.