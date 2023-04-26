Десять человек отправлены на лечение после проверок на наркотики в Кату и Вичите

Семь человек были отправлены на лечение от наркозависимости после проверки в Вичите и еще три – после тестов в Кату, сообщила Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO). Всего анализы сдали 254 человека, при этом проверяли, судя по всему, именно лиц из групп риска. Во всяком случае в Кату было три положительных теста на 16 анализов, а в Вичите – семь на 238.

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Два сообщения о проведении проверок на наркотики были опубликованы 26 апреля, при этом проходили проверки в разные дни – 20 апреля в Кату и 25 числа в Вичите.

В Кату анализы сдавали лица, проживающие в шестом мубане этого района. Географически шестой мубан – это территория у начала подъема на холм, отделяющий Кату от Патонга. При этом сдать мочу для проверки на наркотики попросили всего 16 жителей, у трех из которых анализы оказались положительными. Все будут направлены на реабилитацию.

В Вичите проверяли жителей также шестого мубана, то есть коммьюнити, известного как Борэ и находящегося между клонгом Мудонг и Sakdidet Rd., в начале дороги на Ао-Йон. Там проверка носила более массовый характер, анализы сдали 238 человек, семь из которых были направлены на реабилитацию по причине положительных тестов.

В обоих случаях пресс-служба PPAO употребила в отношении проверок термин «рентген» (X-Ray). Так в Таиланде называют операции по выявлению скрытой преступности низового уровня, включая нелегальный оборот и употребление наркотиков. В частности, слова X-Ray власти ранее употребляли применительно к выборочным проверкам на Бангла-Роуд и в расположенных там заведениях.

В публикоациях PPAO не говорится, в употреблении каких наркотиков были уличены семь жителей Вичита и три жителя Кату. Вероятнее всего, это метамфетамин. На фотографиях с проверок в Вичите можно заметить молодых людей подросткового возраста. Также обращает на себя внимание присутствие на сниках с обеих операций жителей в традиционной мусульманской одежде.