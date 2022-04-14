Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Десять человек арестованы перед Сонгкраном в рамках антикриминального блица

Полиция отчиталась о первых итогах приуроченной к Сонгкрану кампании по борьбе с криминалом. С 8 по 12 апреля были задержаны 10 человек по статьям, связанным с нелегальным хранением наркотиков или оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Апреля 2022, 10:00 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Как сообщила полиция, сразу четверо вооруженных мужчин были арестованы по одному и тому же адресу в девятом мубане тамбона Тхепкрасаттри.

Анан Пхуаккхао, 31 год. Арестован за хранение 1,01 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба), самодельного гладкоствольного пистолета (тай прадит) и трех патронов 12 калибра к нему.

Патави Райясакун, 20 лет. Арестован на улице у дома, где проходил рейд, за хранение восьми таблеток с метамфетамином, самодельного пистолета и трех патронов.

Анусит, 37 лет, и Сатхон Рунгруанг (32 года). Арестованы в одном доме с господином Пхуаккхао за хранение самодельного пистолета с тремя патронами 12 калибра и полуавтоматического пистолета с восемью патронами калибра 11 мм.

Сомчай Маймад, 43 года. Уроженец провинции Пханг-Нга. Арестован в Кату за хранение 87 метамфетаминовых таблеток и револьвера .32 калибра с 17 патронами.

Сучарт Ачайята, 55 лет, и Джарун Джонграк, 36 лет. Арестованы в том же доме, что и господин Маймад. У господина Ачайяты обнаружен самодельный пистолет с одним патроном 12 калибра. У господина Джограка – 2,2 г марихуаны и бамбуковый бонг.

Тиравут Чай-Туй, 42 года. Уроженец Транга. Арестован в районе Sakdidet Rd. в Вичите за хранение 400 метамфетаминовыхх таблеток.

Пикун Тамкэу, 38 лет, и Прачонг Конгтиам, 60 лет. Арестованы в том же доме, что и господин Чай-Туй. У первой изъято девять метамфетаминовых таблеток, у второй – 15.

Антикриминальная кампания продлится на Пхукете до 17 апреля.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть дороги к водопаду Тонсай останется без электричества 18 апреля
Три человека пострадали в ДТП на Пхукете 14 апреля
Синоптики обещают Пхукету дожди 18-21 апреля
Минтуризма Таиланда предложит CCSA отменить Thailand Pass с 1 мая
Пять человек пострадали в ДТП на Пхукете 13 апреля
Пхукетский ресторан уличили в завышенных ценах для иностранцев
Обливания водой в Патонге продолжились, несмотря на полицию
Обливания водой в Патонге потребовали вмешательства полиции
В Накхон-Ратчасиме ограбили ювелирный магазин
Генконсульство РФ упрекнуло The Phuket News в русофобии
В Патонге пресекли начавшиеся было обливания водой
Два человека погибли в ДТП на Пхукете 12 апреля
Вице-губернатор проверил чекпоинты на дорогах
Пять человек пострадали в ДТП в первый день усиленного контроля на дорогах
Двухдневный фестиваль в честь Сонгкрана проходит в Пхукет-Тауне

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
EPL predictions
SIAM SINFONETTA GALA PERFORMANCE AT LAGUNA PHUKET - 19TH APRIL 2022
Thai Residential

 