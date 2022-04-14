Десять человек арестованы перед Сонгкраном в рамках антикриминального блица

Полиция отчиталась о первых итогах приуроченной к Сонгкрану кампании по борьбе с криминалом. С 8 по 12 апреля были задержаны 10 человек по статьям, связанным с нелегальным хранением наркотиков или оружия.

Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщила полиция, сразу четверо вооруженных мужчин были арестованы по одному и тому же адресу в девятом мубане тамбона Тхепкрасаттри.

Анан Пхуаккхао, 31 год. Арестован за хранение 1,01 тыс. метамфетаминовых таблеток (яба), самодельного гладкоствольного пистолета (тай прадит) и трех патронов 12 калибра к нему.

Патави Райясакун, 20 лет. Арестован на улице у дома, где проходил рейд, за хранение восьми таблеток с метамфетамином, самодельного пистолета и трех патронов.

Анусит, 37 лет, и Сатхон Рунгруанг (32 года). Арестованы в одном доме с господином Пхуаккхао за хранение самодельного пистолета с тремя патронами 12 калибра и полуавтоматического пистолета с восемью патронами калибра 11 мм.

Сомчай Маймад, 43 года. Уроженец провинции Пханг-Нга. Арестован в Кату за хранение 87 метамфетаминовых таблеток и револьвера .32 калибра с 17 патронами.

Сучарт Ачайята, 55 лет, и Джарун Джонграк, 36 лет. Арестованы в том же доме, что и господин Маймад. У господина Ачайяты обнаружен самодельный пистолет с одним патроном 12 калибра. У господина Джограка – 2,2 г марихуаны и бамбуковый бонг.

Тиравут Чай-Туй, 42 года. Уроженец Транга. Арестован в районе Sakdidet Rd. в Вичите за хранение 400 метамфетаминовыхх таблеток.

Пикун Тамкэу, 38 лет, и Прачонг Конгтиам, 60 лет. Арестованы в том же доме, что и господин Чай-Туй. У первой изъято девять метамфетаминовых таблеток, у второй – 15.

Антикриминальная кампания продлится на Пхукете до 17 апреля.