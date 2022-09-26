Дешевый бат и дорогие билеты. С чем Таиланд встречает новый сезон

Ослабление тайского бата может быть выгодно для туристического бизнеса Таиланда, однако пока нельзя сказать, перевесит ли эта выгода негативные факторы, такие как высокие цены на авиабилеты. Соответствующее заявление сделала президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди.

Новости Пхукета

26 Сентября 2022, 10:39 AM

При низком курсе бата поездка в Таиланд выглядит более привлекательной, однако не факт, что эту привлекательность не сведут на нет высокие цены на авиабилеты. Фото: ТАС Phuket

Говоря о приближающемся высоком сезоне, госпожа Нунбхакди подчеркнул, что курс национальной валюты – это один из факторов, влияющих на восстановление туризма после пандемии.

Низкий курс бата определенно сказывается на производителях различной продукции, причем эффект зависит от профиля компании. Слабый бат выгоден экспортерам, производящим товары за баты и продающим их за валюту. И он же невыгоден тем, кто сильно зависит от покупки сырья за валюту. В случае с туризмом слабый бат дает возможность туристам больше тратить (и получать услуг) на отдыхе, а также позволяет самим поездкам выглядеть более привлекательными.

Новое снижение бата по отношению к доллару началось в сентябре на фоне очередного раунда ужесточения монетарной политики ФРС США, которая под конец месяца в пятый раз за год подняла учетную ставку для борьбы с инфляцией (на 0,75 процентного пункта).

Согласно данным Bloomberg, максимально сильным бат в этом году был в марте, когда курс находился у отметки 32 бата за доллар, сейчас же стоимость американской валюты приближается к уровню в 38 бат за доллар, то есть бат заметно ослабел к высокому сезону.

«Однако у меня нет уверенности в том, что слабый бат сможет перевесить высокие транспортные расходы туристов, такие как стоимость авиабилетов», – цитирует госпожу Нунбхакди газета Bangkok Post.

По словам президента ТНА, цены на авиаперелеты напрямую сказываются на турпотоке в Таиланд из-за рубежа, и «этот рынок [прилетающие самолетам туристы] в последние несколько месяцев ниже ожидавшегося».

При этом позитивную динамику в сфере туризма поддерживают постепенное открытие границ Таиланда и отмена коронавирусных ограничений. С октября для въезда в страну уже не будут нужны ни справка о вакцинации, ни экспресс-тест на антитела (АТК), также исчезнет угроза оказаться в отельной изоляции при положительном тесте без серьезных симптомов.

По мнению госпожи Нунбхакди, «Таиланд относительно быстро отменяет коронавирусные протоколы» в сравнении со своими соседями по региону, что должно «ускорить темпы восстановления туризма».

Президент ТНА подчеркивает, что текущая ситуация не похожа на азиатский кризис 1997 года (так называемый «кризис том ям гунг»). Тогда, в частности, туристический спрос оставался стабильным, так что в какой-то момент отели даже столкнулись с дефицитом номеров, хотя в целом экономика падала. В нынешней же ситуации одним из главных элементов стало именно полное исчезновение туристов, что нанесло удар по всему сегменту гостеприимства «от сотрудников отелей до тех, кто был задействован в цепочках поставок».

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Правит Вонгсувон заверяет, что правительство не будет вмешиваться в монетарную политику Банка Таиланда, который планирует проводить курс на укрепление бата для борьбы с инфляцией (пусть и, возможно, в ущерб экономическому росту). В теории тайская валюта может укрепиться уже после следующего заседания комитета ЦБ по денежно-кредитной политике.